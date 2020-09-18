舌吻摸身 前模特兒指控特朗普性侵

指23年前美網包廂洗手間外發生

現年48歲的多里斯在訪問中稱，1997年9月5日在美國網球公開賽的貴賓包廂洗手間外遭特朗普性侵。她當時24歲，男友賈森‧賓（Jason Bin）是特朗普的朋友，他們一同到紐約跟特朗普相處數日和看球賽。多里斯指事發當日在洗手間整理隱形眼鏡後步出，發現特朗普就在外面等候。

律師質疑大選前公布有政治動機

多里斯以為特朗普等候使用洗手間，但兩人簡短對話後特朗普壓向她。多里斯要求停止但對方未理會並開始伸舌到她口中、用手摸她的臀、胸、背等地方。她憶述當時感震驚，但未有處理並返回繼續與他人交談。多里斯記不起有否向賈森‧賓透露事件，但有要求他代為通知特朗普不要騷擾她。

多里斯又提出證據，包括球賽門票及6張她在紐約逗留數日期間與特朗普的合照。賈森‧賓未有回應事件，但特朗普的律師引述賈森‧賓稱，他沒印象當年多里斯曾說及特朗普有何不當行為。律師質疑多里斯為何被性侵後繼續待在特朗普身邊，認為她在大選前指控有政治動機。多里斯稱當時身無分文，不能到其他地方。

現居於佛羅里達、育有一對孖女的多里斯稱曾打算在2016年公開事件，但憂慮會危及其家庭而放棄。《衛報》稱從多里斯一名在芝加哥合作過的模特兒經理人中首度獲悉事件，並在15個月前做訪問，多里斯稱當時不確定應否公開事件，到最近才下定決心，盼成女兒榜樣。

（衛報）