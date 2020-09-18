學者：特朗普口號強調對立 意在分化

矛頭從外國人轉移至示威者

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月疑遭警員跪頸致死事件，觸發反種族主義及反警暴示威浪潮，部分示威演變成衝突混亂，特朗普似乎看到民意反彈，在連任競選工程強調「法律與秩序」。賓夕法尼亞約克學院歷史學者萊里（Peter Levy）認為這兩個口號互相呼應，皆以「我們對他們」（us versus them）的心態為基礎， 「建立圍牆」是美國人對外國人， 「法律與秩序」則是把美國家庭、房主跟示威者和極端主義者置於對立面。

有統計指特朗普自6月起在Twitter貼文中使用「法律與秩序」詞彙最少30次，上月共和黨全國代表大會，特朗普和副總統彭斯等人亦在演說用上這字眼。

民調：2/3美國人關注法律秩序問題

美國蒙茅斯大學最新民調顯示，近三分之二的美國民眾關注法律與秩序問題，但對特朗普還是拜登更適合處理問題存在分歧。美國西北大學凱洛格管理學院市場營銷學教授卡爾金斯稱，非法移民對美國人而言已非最關心議題，「世界已經改變，因此特朗普改變其信息。」

（新聞周刊）