美司法部長倡控示威者「叛亂罪」 被指呼應特朗普「法律與秩序」主張 專家憂寒蟬效應

西雅圖市長准設「佔領區」 促研起訴

《華爾街日報》引述知情人士消息，指巴爾上周與全國各檢察官舉行電話會議，警告蔓延美國的示威可能在11月總統大選前惡化，因此鼓勵檢察官盡可能使用聯邦法例起訴涉及暴力行動的示威者，包括以往鮮有動用、指控民眾合謀意圖推翻政府的「共謀叛亂」（見另稿）罪名，另亦可使用暴動罪、使用爆炸品、襲擊聯邦人員等罪名提告，即使可在地方法院處理的案件亦應交由聯邦法院以較嚴重罪名起訴。

《紐約時報》亦引述知情人士報道，巴爾會上還要求司法部民權司的檢察官研究能否就西雅圖市長杜肯（Jenny Durkan）早前容許示威者佔領和設立「無警自治區」一事，向杜肯提出刑事起訴。相關地區在示威舉行期間曾發生數宗槍擊案，特朗普一度威脅如地方政府無法控制局面，會出兵介入「奪回城市」。司法部拒回應報道，轄下民權司的發言人否認巴爾指示部門研究向杜肯提告。

司法部人員憂遭政治化

巴爾多番表態支持特朗普爭取連任，警告民主黨上台會令美國走向「社會主義道路」。他此前將近月反種族主義及反警暴示威中所涉及的暴力行為，大部分歸咎於極端左翼，指其試圖煽動革命，又將起訴示威相關暴力罪行列為優先事務，響應特朗普聲言大力打擊暴力示威與破壞財物、以維護法律與秩序的主張。巴爾周三出席活動時重申，司法部有權決定何時運用檢控的權力。

美國聯邦檢察官迄今已就涉及近3個月示威的暴力罪起訴超過200人，大部分被控以縱火、襲擊聯邦人員或槍械相關罪名，但也曾惹濫捕濫告質疑。有司法部門人員擔心巴爾將司法部政治化，以介入法律事務為特朗普陣營謀利。

報告：逾九成BLM示威和平

非牟利機構「武裝衝突地點與事件資料計劃」（ACLED）上周亦曾發表報告，指出今年5月26日至8月22日期間，因黑人弗洛伊德遭警員跪頸致死在全國掀起的約7750場示威中，93%均屬和平示威，只有少於220場示威涉及反擊警員、破壞公物、搶掠和堵路等暴力行為，但仍有42%民眾相信大部分涉及種族示威者試圖掀起暴力或破壞，反映政治偏見與傳媒不合比例地報道暴力示威造成的影響。

阿拉巴馬大學法律系教授卡羅爾（Jenny Carroll）指出，當局放棄大量其他可用法例，反而主張採用共謀叛亂法等條文提告，突顯政府加緊打壓示威，「只要你起訴示威者，即使未能定罪，亦可能令人在決定行使言論自由前三思而行」。

（華爾街日報/紐約時報）