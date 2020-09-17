英39死凍櫃人蛇案 4越南人判囚

遺屬為被告辯解

偷渡慘劇發生於去年10月23日，載着偷渡者的冷藏櫃貨車經渡輪從比利時前往英國，貨櫃車最後停在英國埃塞克斯郡格雷斯市（Grays）一個工業園區，揭發39人藏屍其中，調查顯示人蛇是死於窒息和高熱症。案件有多名外國人被控，被指為走私人口集團頭目的40歲男子休斯（Ronan Hughes）上月在英國中央刑事法院承認誤殺和串謀協助非法移民；42歲的努齊（Gazmir Nuzi）承認協助非法移民；涉事25歲貨車司機魯賓遜 （Maurice Robinson）較早前亦先後承認串謀協助非法移民、取得犯罪財產和誤殺。越南義安省的法院6月亦判處一名當地女子因協助其友人偷渡往英國而須入獄15個月，其友人是39名死者之一。

今次被判入獄者年齡介乎24至36歲，被判組織、代理非法移民罪成，當局另外正通緝一名疑犯。周一判決出爐後，在事件中失去20歲兒子的男子阮廷家（Nguyen Dinh Gia）認為，那些被告不應被判囚，因為他們只是提供協助，他稱兒子作為成年人是自己決定偷渡，以改善生活和脫貧。

（越南快訊/法新社/BBC）