山火煙霧罩美西 「龜速」颶風襲美南

空氣驟變全球最差 求醫者飈

南至加州洛杉磯、北至加拿大溫哥華都受到今次西岸山火帶來的煙霧影響，波特蘭及其他俄勒岡州城市受到的污染情况尤其嚴重。當局提醒民眾留在室內，可行的話就使用空氣淨化器。波特蘭地區的衛生官員瓦因斯（Jennifer Vines）稱，當地民眾因呼吸系統問題到醫院的情况急增。

另一方面，二級颶風薩利（Sally）周三（16日）早上在阿拉巴馬州的墨西灣沿岸登陸，風速達每小時約170公里。墨西灣沿岸逾32萬戶停電，千計民眾已疏散，風暴亦已為數個沿海社區帶來洪水及風暴潮。薩利預計周三移動持續緩慢，每小時移速僅約3公里，令強風雨影響時間加長，恐致歷史性洪水。密西西比、亞拉巴馬和佛州狹地預計會有約250至500毫米降雨，部分地方可能達760毫米。

另外，聯合國周二表示，用以命名6月至11月的大西洋颶風和熱帶風暴的名字即將用完，是歷來第2次。

今年風季活躍 風暴名字瀕用盡

世界氣象組織發言人稱，2020年的大西洋颶風季非常活躍，預計將用盡常規的風暴名稱。風暴是以英文字母命名，男性和女性名字交替出現，目前僅餘Wilfred未用，及後的風暴將要以希臘字母命名。

（綜合報道）