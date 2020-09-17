山火煙霧罩美西 「龜速」颶風襲美南

【明報專訊】美國西部和南部陷入「水深火熱」之中。其中西岸歷史性山火令俄勒岡州波特蘭及華盛頓州西雅圖的空氣質素在周二（15日）成為全球最差，較吉爾吉斯首都比什凱克和印度德里還差，煙霧周三更吹抵北歐。至於逼近墨西哥灣沿岸的「龜速」颶風「薩利」，昨日增強為二級颶風，由於其移速極慢，降雨及暴風預計會為受影響地區帶來歷史性水浸。
空氣驟變全球最差 求醫者飈
南至加州洛杉磯、北至加拿大溫哥華都受到今次西岸山火帶來的煙霧影響，波特蘭及其他俄勒岡州城市受到的污染情况尤其嚴重。當局提醒民眾留在室內，可行的話就使用空氣淨化器。波特蘭地區的衛生官員瓦因斯（Jennifer Vines）稱，當地民眾因呼吸系統問題到醫院的情况急增。
另一方面，二級颶風薩利（Sally）周三（16日）早上在阿拉巴馬州的墨西灣沿岸登陸，風速達每小時約170公里。墨西灣沿岸逾32萬戶停電，千計民眾已疏散，風暴亦已為數個沿海社區帶來洪水及風暴潮。薩利預計周三移動持續緩慢，每小時移速僅約3公里，令強風雨影響時間加長，恐致歷史性洪水。密西西比、亞拉巴馬和佛州狹地預計會有約250至500毫米降雨，部分地方可能達760毫米。
另外，聯合國周二表示，用以命名6月至11月的大西洋颶風和熱帶風暴的名字即將用完，是歷來第2次。
今年風季活躍 風暴名字瀕用盡
世界氣象組織發言人稱，2020年的大西洋颶風季非常活躍，預計將用盡常規的風暴名稱。風暴是以英文字母命名，男性和女性名字交替出現，目前僅餘Wilfred未用，及後的風暴將要以希臘字母命名。