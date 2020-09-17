日本內望：令和時代的危機管理型首相／文：張望

菅義偉究竟是什麼人物？他又會如何帶領日本走出目前困局？

掌控內政 老練駕馭官僚系統

從過去的經歷來看，菅義偉是名副其實的危機管理型政治家。數年前，日本某電視台訪問他作為官房長官的一天流程：早上5時多起牀，讀完日本所有的主要報章，然後穿著西裝在宿舍附近花40分鐘晨運，之後直接前往首相官邸上班，風雨不改。據說連晨運都穿西裝的他，總是預備着突發事件，準備隨時前往官邸。所以，在2017年朝鮮導彈危機時，即使是早上5時，我們也可看到菅義偉健步出現在首相官邸召開記者會，指揮若定。由這樣的人物來應對目前日本面對的疫情和國際政治危機，再合適不過。

在2019年7月結束的日本參議院選舉期間，菅義偉已被日本傳媒廣泛視為是2021年後接替安倍的熱門首相人選。2019年5月，在外務省官員陪同下，菅義偉罕見訪問美國，並會見美國副總統彭斯。根據日本傳媒內部流傳：過去數年，無論從內閣人事，還是黨內要職，乃至於決定引進外國勞工這樣極具爭議性的政策議題，都是菅義偉在幕後直接駕馭日本官僚系統，果斷拍板執行。安倍能夠維持長期執政，掌握內部實權的大管家菅義偉功不可沒。如今，日本的官僚往往是看菅義偉臉色，更甚於安倍。9月12日，菅義偉已經明言：要求日本主要電話公司降低手機月費，否則考慮不發放牌照，可見其強人本色。

與年輕政客聯繫密切

此外，菅義偉和年輕政治家也保持密切聯繫。例如，去年小泉進次郎結婚，是先向官房長官菅義偉報告，而非首相安倍晉三。這一舉動，從政治角度來看耐人尋味。小泉先向菅義偉報告自身的婚事，從日本的人情文化脈絡來看，顯示兩人維繫着極佳的信賴關係。無獨有偶，年輕的北海道知事鈴木直道也和菅義偉關係密切。月前，菅義偉訪問北海道時，鈴木直道全程陪同左右。鈴木也是基層出生，和菅義偉同畢業於法政大學，算是校友。據長年觀察日本政治的時事通訊社記者田崎史郎年初指出，2月期間，鈴木經常來回於東京和北海道之間，和位居指揮中樞的菅義偉保持密切溝通，從而在北海道疫情擴大前果斷宣布進入緊急狀態，令日本全國的防疫氣氛瞬時進入高度警戒狀態。

一年前，當菅義偉在首相官邸舉起令和年號的牌子，沒有人會想到這個秋田縣農家出生的政治家在2020年會成為日本首相。這個「有意義的巧合」，預示着令和時代的日本將進入一個危機四伏的年代，而日本的掌舵人將面臨前所未有的考驗！

日本早稻田大學國際教養學部副教授

文：張望