菅義偉拜相 求變革誓破本位主義 「模仿安倍內閣」 施政首務抗疫振經濟

力爭明年前半年普及新冠疫苗

菅義偉提到安倍因健康問題在任內退下來，相信他定感到遺憾，「為跨過今次危機，讓所有國民恢復安心的生活，我們將堅定繼承安倍政府至今所作出的努力，繼續前進，這是我的使命」。他重申振興經濟是新政府最重要的課題，除繼承「安倍經濟學」，亦會進一步推行改革；抗疫則是最優先課題，將力爭在明年前半年確保疫苗在所有國民中普及。

他又稱政府將全力打擊公共機構行政僵化的問題，由行政改革擔當大臣河野太郎帶領有關項目，河野將負責探討設立熱線，讓民眾透過電話或電郵通報行政效率不彰的案例。他又稱「個人編號卡」是推動行政數碼化的關鍵，可讓民眾於網上申辦部分行政手續，惟現時尚未普及，為此政府將設立「數碼廳」，整合多個省廳的相關政策。對於安倍被指利用公帑舉行「賞櫻會」慰勞支持者，菅義偉稱考慮明年起停辦有關活動。被問到解散眾議院的時機，他則稱無論如何眾議院都將於一年後解散，他考慮有關問題時亦會留意時間限制。

設「數碼廳」 擬停公帑「賞櫻會」

安倍內閣昨日上午在臨時內閣會議總辭。安倍表示執政近8年來全力挑戰內政和外交等課題，雖然對留下部分課題感遺憾，但亦有一些已經達成。他感謝國民支持，自己將以議員身分支援新政府。參眾兩院其後分別召開全體會議，舉行首相提名選舉。自民黨和公明黨組成的執政聯盟，在參眾兩院均有過半議席。菅義偉在眾議院取得314票，遠超其他對手，包括取得134票的最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男，在參議院240票中則取得142票。

他其後與公明黨黨魁山口那津男會談，正式籌組內閣，由新任內閣官房長官加藤勝信公布閣員名單。他傍晚抵達皇居，在參眾兩院議長見證下獲日皇德仁任命為首相，一眾內閣成員其後逐個接受德仁認證。新內閣加設2025年大阪關西世博擔當大臣一職，成員增至20人，其中5人初次入閣，包括安倍胞弟、出任防衛大臣的岸信夫，被指是展示繼承安倍政府路線。立憲民主黨的枝野形容新內閣「模仿安倍內閣」，日本共產黨的小池晃則稱其為「安倍首相不在的安倍內閣」。

中國國家主席習近平昨日致電菅義偉，祝賀他當選日本首相；韓國總統文在寅亦向菅義偉發送祝賀信函，稱韓方願推動兩國關係進一步發展。菅義偉的故鄉秋田縣湯澤市有民眾舉行巡遊慶祝，有商家推出印有菅義偉卡通肖像的產品，如煎餅和乳酪等。

（NHK/朝日新聞/讀賣新聞）