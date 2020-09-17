馮德萊恩首「洲情咨文」 提新疆香港問題

指中國為體制對手 擬推歐盟版馬格尼茨基法

馮德萊恩在「洲情咨文」中兩次提到香港，其中一次是談論中歐關係時。她強調中國是歐盟的「談判伙伴、經濟上的競爭者和體制上的對手」，認為雙方在氣候變化問題有共同利益，期望中方履行對《巴黎協定》的承諾，並以身作則，但指在歐盟企業的公平市場准入、對等和生產能力過剩等問題上仍須努力處理。

談到民主和人權問題，馮德萊恩直言歐洲也會有自身問題，但至少可公開談論，反對意見會受法律保護，因此歐盟須就違反人權問題公開發聲，包括香港和維吾爾人問題。她敦促歐盟成員國接納在人權和實施制裁上採取有效多數票（qualified majority voting）而非一致通過來決定，又宣布將推動歐盟版《馬格尼茨基法案》，採取具體行動制裁任何侵犯人權的行為。

她第二次提到香港時，指歐盟「在香港、莫斯科和明斯克」須採取清晰和迅速的立場，隨後話題轉至俄羅斯及白俄羅斯。她提及俄國反對派領袖納瓦爾尼懷疑遭落毒案，又稱在白俄示威上，歐盟站在白俄人民一方。

馮德萊恩又回應英國《內部市場法案》引起的違反國際法爭議，強調脫歐協議是經過英國和歐盟雙方談判達成，警告英國不能單方面修改脫歐的協議內容，指信任是任何夥伴關係的基礎。該法案是英方就英歐貿易談判可能失敗而作出的「後着」，但是因爲涉及修改北愛邊界的內容，而備受質疑。

（BBC/歐盟網站）