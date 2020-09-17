美大選重視經濟 外交牌未必吸選票

外交表現向來備受爭議的特朗普，突在選前打出「以色列牌」，促成以國跟兩個阿拉伯國家建交，儘管惹來拋棄巴勒斯坦人的爭議，但民主黨人也難以否認這是外交成就。眾議院議長佩洛西周二回應時，未提出任何反對，只質疑建交消息是為特朗普處理疫情不力「轉移視線」。

問題是這能否轉化為現實選票？美國近代大選經典口號之一，便是克林頓的「這是經濟問題，蠢材！」（It's the economy, stupid!）。1992年大選，老布殊有帶領世界和平穩定地走出冷戰，以及在波斯灣戰爭取勝等外交功績，但在經濟衰退下意外輸給克林頓。

不過，特朗普這場有利於以色列的「外交勝利」也許不一樣，因它可助特朗普爭取關鍵的猶太人選票和猶太人金主支持。

特朗普意在猶太裔金主

周二簽約後不久，霍士新聞獨家披露，特朗普競選團隊準備在周三公布成立一項旨在動員猶太人選票的聯盟「支持特朗普的猶太人聲音」（Jewish Voices for Trump），焦點在於該聯盟會由著名猶太裔富商金沙集團主席兼行政總裁艾德森（Sheldon Adelson）及其妻子擔任共同主席。

艾德森是特朗普4年前角逐總統時其一最重要金主，但8月Politico網站傳出二人在電話上吵大架，理由是特朗普不滿對方未有作出更多政治捐獻。但Axios不久指艾德森準備大灑金錢支持特朗普，新的助選聯盟就是證明。

（耶路撒冷郵報/BBC/霍士新聞）