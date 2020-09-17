中東3國白宮簽約 專家：癥結未解 對巴人問題立場分裂加劇 和平未有期

互設大使館 加強對話

以色列總理內塔尼亞胡、阿聯酋外長阿卜杜拉和巴林外長扎耶尼，周一於白宮南草坪簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）聲明，該聲明闡述這項由華府穿針引線的協議理念，包括簽署各方確認根據相互了解和共存下維持和加強中東和平的重要性，並鼓勵推動跨信仰和跨文化對話。另外，協議文本提到3國會互設大使館，並展開一系列經濟和外交聯繫。

《亞伯拉罕協議》是以色列與阿聯酋另外簽署的關係正常化協議之別稱，美國傳媒指以色列亦已跟巴林簽署關係正常化協議，但白宮網站公布的只有以色列和阿聯酋的協議文本。以色列與兩國建交的詳細安排要等稍後再公布。阿聯酋和巴林是繼1979年埃及和1994年約旦後，第3批跟以國簽建交協議的阿拉伯國家。上次華府舉行同類儀式正是1994年時任美國總統克林頓見證以色列和約旦代表簽署宣言，為達成和平協議鋪路。

特朗普稍早在白宮橢圓形辦公室接待內塔尼亞胡時表示，還有5、6個阿拉伯國家準備與以色列關係正常化，認為以色列已不再孤立。他指沙特與以色列會「在適當的時間」關係正常化。

巴勒斯坦斥「背棄信念」

巴勒斯坦被視為阿聯酋和巴林跟以色列建交的大輸家，協議文本幾乎隻字不提巴勒斯坦。巴勒斯坦斥巴林和阿聯酋「背棄」信念，巴人自治政府主席阿巴斯周二發表聲明說：「唯有以色列結束佔領，這個區域才能達成和平、安全與穩定。」但內塔尼亞胡隨後表示，以色列對約旦河西岸部分地區實施主權的計劃不會改變，特朗普只是要求以方「暫緩」實施計劃。就在簽署典禮舉行之際，巴勒斯坦武裝分子從加沙地帶向以色列發射了兩枚火箭，導致最少13人受傷，以色列隨即轟炸加沙報復。

特朗普在簽字儀式前表明，協議將給巴勒斯坦人帶來壓力，迫使他們回到談判桌前。

中東專家認為，阿拉伯世界國家和以色列關係正常化的同時忽視巴勒斯坦的權利，並且有孤立和威懾伊朗的目的，或將加劇中東地區的動盪。上海外國語大學中東研究所教授劉中民說，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，以色列與阿聯酋、巴林關係正常化削弱了阿拉伯國家作為一個整體在巴勒斯坦問題上的共同立場，不利於巴勒斯坦問題的解決。此外，阿拉伯國家正在美國推動下聯合以色列，建立地區同盟對抗伊朗，這會帶來許多不穩定因素，加劇地緣政治緊張。

美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）中東項目主任奧爾特曼（Jon Alterman）認為，這些關係正常化協議代表着幾十年來阿拉伯世界在巴勒斯坦問題上團結的崩塌。這是中東新時期的開始，但這個新時期並不一定會更和平，短期內很可能會更動盪。

（紐約時報/路透社/法新社/新華社）