護士爆美拘留中心醜聞 「人蛇遭胡亂切除子宮」

多個法律倡議組織周一（14日）代表護士伍滕（Dawn Wooten）向國土安全部辦公室監察長提出申訴，指控喬治亞州歐文縣移民及海關執法局拘留中心涉不當對待被拘留的移民。伍滕任職護士逾10年，其中3年受僱於涉事的拘留中心，該中心由私人公司LaSalle Corrections營運。

疑言語不通 移民稱像實驗集中營

據申訴書，伍滕指中心內的西班牙語女移民接受子宮切除手術的比例驚人地高，當中許多人似乎不了解自己為何要接受手術。伍滕表示，一名在中心外工作的醫生替一些抱怨月經量過多的婦女施行有關手術，但許多婦女似乎都不明白發生了什麼事。在許多個案中，護士「僅透過網上翻譯的西班牙語」獲得患者同意接受手術。伍滕說：「他（醫生）所見的每個人都做了子宮切除手術……不可能所有人的子宮情况都那麼糟糕。」

申訴書還指控手術過程違反安全規則。拘留中心一名婦女稱，手術期間她未經適當麻醉，聽到該醫生說切除了錯誤的卵巢，導致她失去生育能力。另一女子稱，該醫生最初告訴她患卵巢囊腫，要接受引流治療，但最終切除其子宮。申訴書引述一名拘留者說：「見過這些做過手術的婦女後，我認為這就像一個實驗性的集中營，他們像在用我們的身體做實驗。」

另涉隱瞞新冠確診數 拒提供檢測

該拘留中心處理新冠疫情方式亦惹質疑。據申訴書稱，中心拒絕及早替被拘留的移民檢測病毒，又隱瞞確診數字，且沒有分隔防疫。對有關問題發聲的移民往往會被單獨囚禁。有份代表伍滕提出申訴的組織Project South，其人權律師沙赫沙哈尼（Azadeh Shahshahani）稱，各組織計劃將有關文件提交給國會和聯合國，「這些是嚴重侵犯人權行為，美國政府應被究責」。聯合國將「採取措施意圖阻止某群體成員生育」定義為種族滅絕，觸犯國際法。

伍滕接受新聞網站The Intercept訪問，稱她多次向中心上級投訴，要求實施更嚴格醫療安全措施後，今年7月由全職護士改派往候命職位，收入大減，認為是遭到報復。The Intercept稱，伍滕的指控獲中心其他現職醫療人員支持。

（衛報/The Intercept）