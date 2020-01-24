金星測出磷化氫 NASA：尋生命重大發展 部分學者審慎 促勿妄下判斷

以英國科學家為首的團隊在《自然-天文學》（Nature Astronomy）期刊發表報告，稱他們使用夏威夷的「詹姆士克拉克麥克斯韋望遠鏡」發現金星雲層中有磷化氫，之後由智利的「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」無線電波望遠鏡證實，金星離地50公里的大氣層中層的雲中有磷化氫（Phosphine）的痕迹，估計為每10億份中有20份。地球上的磷化氫一般與生物有關，主要由厭氧細菌產生或是有機物質腐化後出現，常見於腸道或缺氧環境如沼澤，地球自然環境中磷化氫含量以萬億份計算，較金星的含量水平低。

地球磷化氫一般與生物有關

金星表面溫度高達470℃，大氣層主要由二氧化碳組成，雲層所處地帶則有90%屬於硫酸，磷化氫在這環境下會理論上很快被摧毁，因此天文學家初步相信，今次發現的磷化氫是新製造出來。他們亦研究過磷化氫的非生物潛在來源，例如火山活動、隕石、閃電和各類型化學反應，都認為不可能製造出這個水平的磷化氫。

研究主要作者、威爾斯卡迪夫大學天文學家格里夫斯（ Jane Greaves）稱，今次是首度在地球以外的岩石行星發現磷化氫，「我非常意外，說實在的，是震驚」。研究報告另一名作者、美國麻省理工分子天體物理學家蘇澤－席爾瓦（Clara Sousa-Silva）稱，「就我們現在對金星所知，磷化氫存在最合理的解釋聽起來可能很不真實，那就是有生命存在」。她又稱，「很久以前，金星表面可能有生命存在過，就在失控的溫室效應導致金星多數地區完全不適宜居住之前。」

不過，蘇澤－席爾瓦同時強調，今次發現不等於金星有生命存在，她說：「我應該強調，在為我們的發現提供解釋時，跟平時一樣，『有生命』應該是最後選項。這點很重要，因為如果這個氣體是磷化氫，而且如果有生命，這代表我們並不孤單。這也代表（外星）生命一定十分常見，我們的星系一定還有許多其他有生命居住的星球。」

太空總署（NASA）署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）周一說，「金星上有生命？作為厭氧生物學副產品的磷化氫被發現，這是目前為止尋找外星生命過程中最重大的發展。」他說，NASA約10年前在海拔12萬呎的地球大氣層上部發現微生物。現在是時候優先處理金星。澳洲皇家學院首席科學家達菲（Alan Duffy）形容這是「他歷來所見其中一項最令人興奮的地外生命迹象發現」。

專門研究地球以外生命的英國威斯敏斯特文大學（University of Westminster）的天體生物學家達特尼爾（Lewis Dartnell）則認為，火星、木星衛星和土星衛星仍是發現生命的較可能地點，「如果生命能夠在金星雲層生存，那麼將顯示我們的星系內生命可能很普遍存在。可能生命不需要很像地球的地方，就算是在銀河系內那些熱得像地獄、金星般的星球都能存在。」

土星木星亦曾發現同類氣體

著名華裔天文學家郭新在社交網站發文提出質疑，指天文學家已在土星和木星發現磷化氫，以往也有不少在太陽系內找到複雜有機物的例子，這些物質由星體持續製造出來，並非生命的證據。

（綜合報道）