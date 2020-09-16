特朗普稱管理不善釀山火 拜登斥「氣候縱火犯」

自上月中燃起的西岸山火影響加州、俄勒岡州及華盛頓州，火勢在強風與乾燥天氣下惡化。截至周一，山火燒毁範圍達180萬公頃，相當於16個香港整體陸地面積，最少36人死亡，數千房屋損毁，當地空氣污染達嚴重水平，火災產生的煙霧影響遠及東岸的紐約及首都華盛頓特區。特朗普周一飛抵加州薩克拉門托市，與州長紐森（Gavin Newsom）及參與對抗山火的加州自然資源部官員等會面，再次將山火歸咎於森林管理問題。

指樹木像火柴枝「會爆炸」

特朗普說：「當樹木倒下一段短時間後，大約18個月，便會變得非常乾。它們變得像火柴枝。它們會爆炸。」他亦聲稱，其他國家並沒有像美國同等程度的山火，難以支持氣候變化的說法。紐森隨即強調有證據顯示氣候變化令山火加劇，加州自然資源局局長克勞福特（Wade Crowfoot）亦促特朗普不要忽視氣候變化的科學理據。特朗普反駁說：「氣候會開始變冷，你看着吧……我不認為科學了解（氣候變化）。」

拜登周一在特拉華州出席競選活動時，指正加速的全球暖化令今夏美國屢見山火與颶風，「需要行動解決此問題而非加以否認」。他批評特朗普是「氣候縱火犯」，對氣候問題缺乏遠見，警告如對方連任，對環境將成災難，美國亦將遭遇更多火災。

今次總統大選集中於於新冠疫情與種族問題等議題，氣候變化並非焦點。皮尤研究中心上月初發表的民調顯示，認為氣候變化對總統選舉投票意向有重大影響的選民只有42%，遠低於最受關注的經濟議題（79%）。

英國廣播公司（BBC）分析形容，山火令氣候變化惡果呈現選民面前，即使未成頭號議題，選情緊湊下，兩名候選人如何鋪陳議題亦可能左右結果。此前拜登提出規模達2萬億美元的環保大計，包括在2035年降低發電廠碳排放、重新加入《巴黎協定》等，與特朗普多番指氣候變化為騙局，任內放寬逾70項對應氣候變化問題的法規等取態大相逕庭。

（綜合報道）