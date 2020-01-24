印度近500萬確診 多地瀕臨「缺氧」

累計死者逾8萬 醫療氧氣價格飈升

印度衛生部昨（15日）早上稱，單日新增個案逾8.3萬宗，官方稱是一周以來最低水平，而24小時之間多1054人死於新冠病毒，令累計死者超過8萬人。該國當下不少新冠患者需要醫療用淨化氧氣，這半個月天天耗掉約2700噸，為4月時用量的3.6倍。可是許多地方醫療機關現缺貨緊張和價格飈升。孟買所處的馬哈拉施特拉邦為保障邦內醫療機構，9月7日把外銷邦外的提煉淨化氧氣由五成減至兩成，隨即導致中央邦和卡納塔克邦瀕臨「缺氧」，驅使中央衛生部勒令各邦不得限制氧氣輸送。印度傳媒NDTV等報道，中央邦德瓦斯區一家醫院近日有4名患者死於缺氧。

羅馬機場全球首評「防疫五星級」

另外，每年發布最佳機場排名的航空服務調查權威機構Skytrax，因應疫情推出機場衛生評級，意大利羅馬菲烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）成全球首個獲「防疫五星級」評價的機場。Skytrax目前只檢查了歐洲機場。菲烏米奇諾機場為意大利最繁忙的機場，9月1日起設立7000平方英尺的檢測中心，該機場清楚易明的多語標示、嚴格執行戴口罩的規定、到處可見的清潔人員，以及將所有航班聚集到一個客運大樓有助追蹤，均為該機場加分。

（BBC/印度時報/CNN）

（抗疫新階段）