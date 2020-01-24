星洲全民派防疫追蹤器 減私隱憂慮 實體版避免更新時開手機GPS功能 藍牙裝置記錄接觸者

名為「合力追蹤」（TraceTogether）的追蹤器可以手持、放進手袋或用繩繫在頸上，是今年3月政府推出的手機藍牙追蹤程式的實體版。它與手機版的功能一樣，會隨時透過藍牙感應使用者附近的其他使用者，新型冠狀病毒肺炎確診者須將追蹤器交回政府，然後政府會分析追蹤器內的資料，找出密切接觸者。每一個追蹤器都會以用戶姓名登記，但用戶名稱和手機號碼等資料不會儲存在追蹤器內，而是放在另一個獨立系統。

毋須裝程式 受長者歡迎

當局今年6月尾率先將第一批實體追蹤器派給一萬名長者，到昨日開始公開派發，首輪在較多長者居住的地區發放，隨後將把防疫器領取地點陸續擴大到全國，預計11月結束。主管智能國家計劃的外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在場觀察防疫器派發活動時說，政府希望在推出實體追蹤器後，追蹤達全國七成人口的目標。「合力追蹤」程式自3月20日推出以來共下載了240萬次，佔總人口約四成，8月使用者約140萬人，當局早已表明數字要提高才有用。

《聯合早報》報道，周一領取追蹤器者以中老年人佔多數。有92歲長者表示，因為自己沒有智能手機，過去都無法使用「合力追蹤」程式，所以特別到派發點領取追蹤器。她說：「即使我有智能手機，也不懂得怎樣安裝程式。而這個防疫器，我只須要帶在身上，就能一勞永逸。」

助放寬限聚重啟經濟

實體版除了有助不懂使用智能手機的長者使用外，一些比較關注私隱者預料也會較為受落，因為這可避免手機程式自動更新時會在用戶不為意下開啟GPS或其他感應功能，使用者也可隨時停用實體追蹤器。

政府打算透過推出實體藍牙追蹤器，以進一步放寬社交限制和重啟經濟活動。除了「合力追蹤」外，新加坡政府亦推出了SafeEntry訪客登記系統，它會記錄進出特定公共場所的民眾的手機號碼等資料，以助追蹤與確診者有密切接觸的人士。維文表示，政府將繼續探討如何與他國合作，讓追蹤系統更完善，為日後開放旅遊等跨境旅遊做好準備。

擬推廣至入境遊客使用

他說：「雖然目前我們所關注的主要還是商業出行，但我們遲早必須開放旅遊業。我的初步想法是，若有遊客來到新加坡，我們就讓他們使用『合力追蹤』系統。」

（BBC/新加坡海峽時報/聯合早報）

（抗疫新階段）