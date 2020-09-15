全球單日逾30萬病例新高 以色列第二度封城

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）周日（13日）宣布，過去24小時錄得破紀錄的單日新增307,930宗新冠病例，其中新增最多病例的3個國家分別是印度、美國和巴西。在疫情再次惡化下，部分國家恢復嚴格封城措施，其中以色列總理內塔尼亞胡周日宣布本周五起全國封城3星期，是全球首個第二度全國封城控疫的國家。
印度周日新增94,372 宗新症，美國和巴西各有逾4萬宗。以色列亦是疫情較嚴重國家之一，近期每日新增逾4000宗病例，以國政府宣布周五起學校、餐廳、商場和酒店及其他商店必須關閉，又會限制民眾出門，全國封鎖為期最少三周。印尼雅加達昨亦再實施部分封城安排。
國際組織批全球領袖「集體無能」
歐洲部分國家最近同樣出現疫情惡化情况，一些最嚴重的地區要實施地方封鎖措施，民眾亦再被呼籲要戴口罩和遵守社交距離規定。英國最近連續3天每日新增近3000宗病例，當局昨起收緊英格蘭地區的防疫限制措施，聚會人數上限收緊至6人，工作場所、學校等除外。
另外，由世界銀行和世衛共同成立的全球疾病預防監控委員會（GPMB）周一發表名為「陷入混亂的世界」的報告，指全球領袖未有留心警告及為傳染病疫情做準備，令原本「全球面臨風險」的狀况變成「全球陷入混亂」。報告稱新冠疫情暴露政治領袖在防範疫情、準備、認真應對及分輕重緩急的集體無能；若未能從疫情汲取教訓，或動用所需資源及承諾，下次必然爆發的疫情將更具破壞力。
（綜合報道）
（抗疫新階段）
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