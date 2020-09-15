曾遭體罰泰童亡 教改呼聲再沸騰

入院欠功課 回校罰深蹲100次

在沙沒頌堪府就讀公立塔瓦拉努庫恩學校的13歲男生波泰（Potay Suriyawt Jiwakanon）在8月31日不適停學3天，本月2日入院，至本月3日才回校。惟老師因為波泰欠交功課，即使他有身體不適的理由，仍然要懲罰他當場做100次深蹲。波泰翌日再感不適，由父母協助回牀睡覺後就再沒有醒來，醫生相信他死於心臟衰竭。校方直至上周二（8日）始聯絡波泰家人就事件道歉，表示會為悲劇負責。

波泰的家人對悲劇感到憤怒，但亦希望波泰之死會成為那些不假思索就懲罰學生的教師的借鑑。維權人士納塔（Nuttaa Mahattana）上周三（9日）亦表示已就事件去信教育部長，指體罰違反教育部明令禁止體罰的規定、及按聯合國《兒童權利公約》所指的兒童權利。納塔要求教育部採取行動，例如處罰有問題的教師，並訂出解決校內專制的長遠計劃。幼稚園主管Ongkarn Chomvisarutkul認為，學生病倒並非過錯，「教師的職責是教導學生，而非欺壓學生」。

評論批泰教育停留「原始時代」

泰國學生受到教師不當處罰的情况近年屢在社交網站曝光，例如有家長在社交網站貼文投訴，有教師當着其他同學面前剪短其女兒的頭髮，因而促使教育部門介入了解。有評論認為泰國學生多年至今仍要忍受教師的羞辱，情况有如停留在原始時代。

教育改革是過去數月泰國的反政府民主學運議題之一，有自稱「壞學生」團體9月5日在曼谷的教育部外集會示威，爭取徹底的教育改革，例如爭取在校內發表個人想法的自由、要求容許政治言論、放寬對校服與行為的嚴格規定，不妄加體罰等。

（鏡報/AsiaOne/民族報/曼谷郵報）