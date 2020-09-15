美媒：伊朗謀暗殺美駐南非大使

政治新聞網站Politico引述一名知情美國官員和一名看過情報內容的官員報道，指自今年春天以來，美國官員已意識到針對馬克斯（Lana Marks）的威脅。到最近幾星期，有關威脅的情報變得更加具體。美國官員稱，伊朗駐比勒陀利亞大使館有參與其中。

報復「聖城旅」將軍被炸死

今年1月3日，伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克巴格達國際機場外遭美軍空襲身亡，白宮和國防部最後承認責任。伊朗革命衛隊1月8日凌晨發射導彈襲擊伊拉克的美軍基地，導致多人受傷。

66歲的馬克斯去年10月才上任駐南非大使，她與總統特朗普有超過20年交情，是特朗普海湖莊園成員，也是英國威爾斯王妃戴安娜生前的朋友。她原本是手袋商人，同名品牌Lana Marks的手袋售價可高達4萬美元（約31.2萬港元）。

當事人與特朗普交情逾20年

報道稱，馬克斯與伊朗沒有明顯關係，情報人員不清楚為何她被伊朗相中，其中一個可能是因為她與特朗普關係匪淺。另外，伊朗在南非有一個秘密運作的廣泛網絡，扎根數十年，在當地行事或比起在與美國關係較密切、情報分享較多的西方國家容易。

報道稱，如果伊朗實施有關計劃，勢必令美伊本來已經緊張的關係大幅惡化，也考驗特朗普在大選臨近之際如何反擊。美國白宮國家安全委員會、伊朗駐聯合國代表或南非駐美國大使館均沒有回應報道，美國國務院、中情局和國家情報總監辦公室均拒絕評論。

（Politico）