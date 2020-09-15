美著名網媒保密不慎 累泄密者入獄

未遮蓋密件列印地點時間

《紐約時報》報道，語言學專家溫納（Reality Leigh Winner）2017年5月初在國安局（NSA）工作期間，私自列印了一份關於俄羅斯網絡攻擊美國投票軟件的機密報告，將之郵寄到The Intercept的首都華盛頓總部。負責的記者忽略了保護消息來源的最基本工夫，沒有諮詢公司的安全專家，沒有抹掉列印的地點和時間等標記，就把溫納提供的文件全部複製成副本，拿去給國安局求證。當年6月3日，聯邦探員登門拘捕溫納。兩天後The Intercept發表首篇相關報道，再次沒有遮掩標記就在網上刊登該密件，聯邦調查局即日正式起訴溫納，翌年8月23日溫納被判囚5年零3個月。

獨立媒體The Intercept由eBay創辦人奧米戴爾出資，由斯諾登泄密事件得獎記者普瓦特拉斯（Laura Poitras）、格林沃爾德（Glenn Greenwald）於2014年創辦，標榜維護泄密者安全等目標。The Intercept取得溫納的資料時，普瓦特拉斯已經離職，格林沃爾德身在巴西，因此兩人沒參與該報道。

披露今次The Intercept失誤的《紐約時報》記者史密斯（Ben Smith）稱，儘管溫納冒失地在工作期間列印密件遲早會被查出，但The Intercept也犯了未能保護消息來源的重大過失。史密斯取得該公司內部文件，包括內部電郵和檔案，揭示The Intercept當時曾展開內部調查，證實是他們所提供確證消息的文件導致溫納被捕，並討論了消息來源和保安措施，但該公司始終沒有為犯錯承擔責任，沒有人因此被解僱、降職或調職。

The Intercept內部調查 無人受罰

該公司受訪的現任和前職員質疑，當日總編輯里德（Betsy Reed）交由直屬人員展開內部調查而沒有外聘律師樓或其他獨立機構進行，有掩飾錯誤之嫌。

溫納的媽媽比莉上周受訪說：「他們出賣了她，他們搞砸了而令她被捕，他們沒有保護消息來源。她人生最美好的年華在一個不屬於她的制度中虛度。」

（紐約時報）