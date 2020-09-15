美著名網媒保密不慎 累泄密者入獄

【明報專訊】美國國家安全局（NSA）一名承包商女僱員溫納2017年泄露機密文件，翌年被判囚逾5年。《紐約時報》周日（13日）披露她身陷囹圄，與曾協助中情局前職員斯諾登爆料的著名記者格林沃爾德所創立的新聞網站The Intercept的疏忽有關，當年就是因為該傳媒沒有妥善保護消息來源，令當局得以迅速順藤摸瓜找到該爆料女員工。但The Intercept事後沒有處分負責相關記者，爆料人母親直斥該網站「出賣了」她的女兒。
未遮蓋密件列印地點時間
《紐約時報》報道，語言學專家溫納（Reality Leigh Winner）2017年5月初在國安局（NSA）工作期間，私自列印了一份關於俄羅斯網絡攻擊美國投票軟件的機密報告，將之郵寄到The Intercept的首都華盛頓總部。負責的記者忽略了保護消息來源的最基本工夫，沒有諮詢公司的安全專家，沒有抹掉列印的地點和時間等標記，就把溫納提供的文件全部複製成副本，拿去給國安局求證。當年6月3日，聯邦探員登門拘捕溫納。兩天後The Intercept發表首篇相關報道，再次沒有遮掩標記就在網上刊登該密件，聯邦調查局即日正式起訴溫納，翌年8月23日溫納被判囚5年零3個月。
獨立媒體The Intercept由eBay創辦人奧米戴爾出資，由斯諾登泄密事件得獎記者普瓦特拉斯（Laura Poitras）、格林沃爾德（Glenn Greenwald）於2014年創辦，標榜維護泄密者安全等目標。The Intercept取得溫納的資料時，普瓦特拉斯已經離職，格林沃爾德身在巴西，因此兩人沒參與該報道。
披露今次The Intercept失誤的《紐約時報》記者史密斯（Ben Smith）稱，儘管溫納冒失地在工作期間列印密件遲早會被查出，但The Intercept也犯了未能保護消息來源的重大過失。史密斯取得該公司內部文件，包括內部電郵和檔案，揭示The Intercept當時曾展開內部調查，證實是他們所提供確證消息的文件導致溫納被捕，並討論了消息來源和保安措施，但該公司始終沒有為犯錯承擔責任，沒有人因此被解僱、降職或調職。
The Intercept內部調查 無人受罰
該公司受訪的現任和前職員質疑，當日總編輯里德（Betsy Reed）交由直屬人員展開內部調查而沒有外聘律師樓或其他獨立機構進行，有掩飾錯誤之嫌。
溫納的媽媽比莉上周受訪說：「他們出賣了她，他們搞砸了而令她被捕，他們沒有保護消息來源。她人生最美好的年華在一個不屬於她的制度中虛度。」