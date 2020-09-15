上任後三大挑戰：抗疫經濟人口老化

湯澤市公務員阿部徹稱，秋田縣是全國人口老化最迅速的縣，湯澤市更是縣內老化問題最嚴重的地方之一。他指出，湯澤市近四成居民超過65歲，高於全國平均的28%，「若我們沒有中央政府的財政支援，我們無法維持生計」。阿部徹稱，該市的年度預算為270億日圓（約19.7億港元），但當中只有五分之一來自稅收。

菅義偉家鄉老化嚴重

2008年日本在時任總務大臣的菅義偉推動下實施「故鄉稅」，這令湯澤市受益。故鄉稅是日本為增加地方稅收而設立的特別制度，民眾可選擇向不同的地方政府捐款，並可減免所得稅和住民稅，地方政府則提供回禮吸引捐款。曾在總務省替菅義偉工作的退休公僕岡崎裕美說：「他（菅義偉）很早以前就談及故鄉稅，說他成長於秋田縣，並曾受惠於當地稅收。後來搬離了那裏，覺得沒有付出感覺很奇怪。」湯澤市官員預計，今個財政年度預計有4億日圓的故鄉稅收，但未足以扭轉當地的困境。

（路透社）