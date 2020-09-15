上任後三大挑戰：抗疫經濟人口老化

【明報專訊】篤定成為新首相的菅義偉，上任後將要面對新冠疫情、重振經濟、人口老化等多項主要挑戰，其中他成長的東北家鄉秋田縣湯澤市正好反映國家嚴重人口老化的長期問題。當地逾半居民超過60歲，人口減少及老化意味稅收大跌，迫使依靠東京支援的湯澤市政府考慮與秋田縣其他市鎮合併。
湯澤市公務員阿部徹稱，秋田縣是全國人口老化最迅速的縣，湯澤市更是縣內老化問題最嚴重的地方之一。他指出，湯澤市近四成居民超過65歲，高於全國平均的28%，「若我們沒有中央政府的財政支援，我們無法維持生計」。阿部徹稱，該市的年度預算為270億日圓（約19.7億港元），但當中只有五分之一來自稅收。
菅義偉家鄉老化嚴重
2008年日本在時任總務大臣的菅義偉推動下實施「故鄉稅」，這令湯澤市受益。故鄉稅是日本為增加地方稅收而設立的特別制度，民眾可選擇向不同的地方政府捐款，並可減免所得稅和住民稅，地方政府則提供回禮吸引捐款。曾在總務省替菅義偉工作的退休公僕岡崎裕美說：「他（菅義偉）很早以前就談及故鄉稅，說他成長於秋田縣，並曾受惠於當地稅收。後來搬離了那裏，覺得沒有付出感覺很奇怪。」湯澤市官員預計，今個財政年度預計有4億日圓的故鄉稅收，但未足以扭轉當地的困境。