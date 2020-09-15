政治魅力不足 大選吸票力成疑

自民黨高層近期多次談及提前大選的議題。現任副首相麻生太朗周日（13日）在新潟縣演講，稱下任首相可能會馬上解散眾議院舉行大選，以讓新政府獲得民意授權。麻生稱，自己在2008年9月就任首相後也想盡快解散國會，但由於爆發金融海嘯而放棄，強調「時機極重要」。屬於「麻生派」的防衛大臣河野太郎上周亦稱，他預期下月會舉行大選。

麻生談及提前大選取民意授權

不過，菅義偉昨在選後記者會上對會否解散國會有所保留。他說，目前民間有希望盡早結束新冠疫情及推動經濟復蘇的明確呼聲，加上如疫情未完全消退下恐難以提前舉行大選，同時眾議院只餘下一年任期，較難決定何時是適合解散國會的時機，希望視乎整體情况再作判斷。

執政聯盟內的公明黨則反對提前大選，黨魁山口那津男上周說：「當務之急是應對新冠疫情，民眾希望重啟商業及上班，我不認為他們希望因大選而出現的一或兩個月權力真空。」

明秋再選總裁 分析料自民黨或換馬

BBC分析指出，縱使菅義偉是獲黨內屬意接替安倍的最佳人選，但不肯定他能否在原定明年舉行的大選中領導自民黨爭勝。部分議員亦擔心菅義偉是否具有個人魅力勝任選舉的領軍人物。觀察家認為，屆時自民黨可能希望由更有朝氣和活力的人掌舵，以爭取更廣泛選民支持。分析估計，明年大選前自民黨可能會舉行另一次總裁選舉，屆時重點將是誰能贏得下屆大選，而非僅僅承諾延續執政。

下次自民黨總裁選舉將於明年秋天舉行，屆時所有黨員都可投票。一名支持菅義偉的自民黨政客向《金融時報》說：「這並非說自民黨現有計劃在一年內選出其他人。若菅義偉獲得公眾支持，那麼黨內當然會再次選他，但這取決於結果。」

（日本時報/BBC/金融時報）