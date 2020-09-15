無派閥非世襲 菅義偉高票當選黨總裁 承諾推動改革 打破部門樊籬為民服務

昨日的黨總裁選舉由394名國會議員，加上都道府縣各派3名黨代表的141人，共535人投選。菅義偉在534張有效選票中，獲377票勝出，得票率達七成，遠超兩名對手黨政務調查會長岸田文雄（89票）及黨前幹事長石破茂（68票）。菅義偉今日（15日）正式決定黨內人事任命，周三勢將在國會臨時會議中獲任命為首相，完成安倍原定至明年9月屆滿的任期。日本傳媒報道，菅義偉打算繼續委任麻生太郎為副首相兼財務大臣。

麻生料留任副首相財相

菅義偉選後稱，目前日本面對新冠疫情蔓延，猶如國難當頭，絕不容許出現政治空白，為了帶領國家渡過難關，必須繼承安倍的政策前進，那正是其使命。他期望創造「自助、共助、公助，關係密切」的社會，並打破政府各部門職能縱向割裂，抗拒革新等問題，希望集合有改革意願的人才，建立為國民効力的內閣政府。安倍讚揚菅義偉為國默默耕耘多年，將是令和時代「最適任的自民黨新總裁」。

71歲的菅義偉出生於秋田縣一草莓農戶，年少時學業表現平平，高中畢業後因不願繼承家業而前往東京一間紙箱工廠打工，未幾重拾學業，在法政大學修讀政治學。畢業就職後，菅義偉對於「政治影響世界」的信念日益堅定，透過熟人介紹成為自民黨橫濱市眾議員小此木彥三郎的秘書，供職11年，曾協助上司推動日本鐵路私營化等工作，被視為其政治啟蒙期。

「令和大叔」行事低調

1987年，菅義偉參選橫濱市議員，在缺乏支援組織、知名度與資金的情况下靠逐家逐戶拜訪爭取支持，終躋身議會，並在1996年一舉奪得眾議院議席。他曾在小泉純一郎政府中擔任國土交通省及經濟產業省政務官等職務。2006年，小泉推動郵政等政府服務民營化受挫後，菅義偉主導成立再推改革的跨黨派組織，支持當時被視為小泉有力繼承者的安倍同年登上首相之位。同年菅義偉首次入閣，出任總務大臣，到2012年安倍再次上台後，菅義偉更獲任命為官房長官至今。今年4月，他代表政府公布新天皇年號，令向來低調的他獲得「令和大叔」的稱號。

分析：政治機器乏創見

菅義偉任內盡顯工作狂本色，每日早午晚均透過聚餐建構政商界人脈，周末亦在工作中度過，為安倍穩定執政奠定基礎。他着力於處理內政民生問題改革，較少涉足外交事務。有黨內同僚形容菅義偉意志堅定執著，難以親近。日本智庫亞洲太平洋委員會理事長船橋洋一形容，日本已久未出現像菅義偉般從基層冒起，而非出身政治世家的實幹型草根政客，「他是擅長運作官僚體制的優秀政治機器。他雖缺乏創見，但他只想完成任務」。

中國外交部發言人汪文斌昨祝賀菅義偉當選自民黨總裁，表示中方願與日本新一屆黨政領導人合作推動中日關係持續改善發展。

（NHK/每日新聞/共同社/金融時報）