美衛生部操弄CDC疫情報告 指「含政治內容」 要求延後公布或修改

卡普托是特朗普多年親信，今年4月獲任命為衛生及公共服務部的公共事務助理部長。美國新聞網站Politico上周五（11日）引述CDC官員消息報道，卡普托及其顧問、加拿大麥克馬斯特大學衛生專家亞歷山大（Paul Alexander）在過去3個半月內多番要求CDC發表「發病率和死亡率周報」前先將完整報告交由他們修訂，以及要求延後發表或修改報告內容。

為特朗普政策除障礙

「發病率和死亡率周報」接受科學家及衛生專家投稿，由CDC專家團隊編審後發布。報道稱，CDC曾就特朗普提倡使用抗瘧疾藥物「羥氯喹」治療新冠肺炎發表報告，促請醫護人員按照既有指引處方藥物，但有知情前官員稱，該報告因卡普托團隊質疑報告作者的政治傾向而延後約一個月才公布。

另一份於7月31日公布、談及喬治亞州宿營爆發疫情的報告亦受阻撓押後公布，以免與特朗普推動復課的時間衝突。有官員透露，亞歷山大曾發電郵向CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）施壓，斥CDC「發表攻擊政府的報告」，誇大疫情對兒童的風險，要求修訂兩份已公開的報告。多名資深衛生部門官員向Politico稱，CDC受壓下開始同意讓這些政治任命官員檢視報告，甚至按其要求修改字眼。

指CDC部分學者「政治染污」

卡普托上周六接受Politico訪問時，承認正尋求對CDC的疫情周報有更大審視權。他說，大部分時間CDC的周報都純粹基於科學理由而發表，但在選舉年及疫情下，報告「存在政治內容」，又稱部分學者「已被政治染污」。CDC拒絕評論事件。

（Politico/華盛頓郵報）

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