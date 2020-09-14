「黃背心」疫下巴黎示威 規模遜預期

「黃背心」運動源於2018年底反對增加燃料稅等經濟改革的行動，以法國駕駛人士必備的熒光黃色背心為記，曾迫使馬克龍政府讓步，運動亦持續了70周，惟政府今年3月實施封城等措施，防控新型冠狀病毒疫情，令運動沉寂多時。

警射催淚彈拘280人

有網民在facebook號召上周六在巴黎香榭麗舍大道等4個地點集會，原有7000人表示有興趣參與，警方也預備應付4000至5000名示威者，並只批准其中兩場示威，分別在市中心的交易所廣場（Place de la Bourse），以及在西北部瓦格蘭廣場（Place de Wagram）舉行，均遠離香榭麗舍大道。不過香榭麗舍不少沿街商店亦封上圍板，免受破壞。

法國內政部長達曼寧（Gerald Darmanin）表示，全國約有8500名民眾參與集會，其中2500人在巴黎，人數為原先估計的一半。示威一度觸發衝突，在瓦格蘭廣場的示威中，一批穿黑衣、舉着反法西斯旗幟的示威者從遊行行列中脫隊，焚燒垃圾桶和車輛，警員施放催淚彈驅散。圖盧茲、里昂亦發生警民衝突，警方曾施放催淚彈，不過波爾多等地的示威大致和平。警方共拘捕287人問話（巴黎佔275人），羈留147人。

「黃背心」示威亦突顯防暴武器殺傷力太大的問題，曾有示威者被橡膠子彈射盲。達曼寧上周五表示，從9月12日開始，治安部隊將使用被稱為GMD、比舊款危險較小的新型防禦性質手榴彈驅散人群。當局亦對警用橡膠塗層子彈等控制人群武器，作出更嚴格規定；警員須獲上級許可，才能發射構成傷害的槍彈。

（法新社/CNN）