音樂家「烈女」投身政治 男副手愧不如

現年38歲的科列斯尼科娃生於蘇聯年代。她自幼受古典音樂培訓，於白俄國家音樂學院畢業後成為了長笛演奏家，並在德國深造後，近十年間大部分時間逗留斯圖加特演出和經營文化中心。她早在國內音樂學院求學年代，便曾因為拒絕參加親政治活動，屢跟院長起衝突。2000年和2006年，她也去過反政府示威。

2017年，她為爭取音樂交流活動贊助而結織到一家商業銀行的行長巴巴利科（Victor Babariko）。及至對方要挑戰盧卡申科角逐2020年總統而找她助選，她便當起其選舉經理。直至政府在6月以非法金融交易罪名囚禁巴巴利科，科列斯尼科娃本人和主要反對派人馬亦皆被排擠參選，她遂聯同前駐華盛頓大使塞普卡洛之妻維羅妮卡（Veronika Tsepkalo），轉而輔助主婦出身的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tsikhanouskaya）競逐總統。3名女將在國內巡迴拉票，發揮強大號召力，促成盧卡申科執政26年所未見的反政府運動。

科列斯尼科娃倡「白俄自救」

科列斯尼科娃上月接受訪問時說：「西方不會幫忙，俄羅斯不會幫忙，我們只能自救。我們的女性臉孔已經向所有女性，也包括男性發出了一個信號，每個人都應承擔責任。」

當戰友相繼被迫流亡，科列斯尼科娃在大選當晚亦曾被捕，但科列斯尼科娃決心留在國內，繼續走在遊行行列前頭。

有目擊者指科列斯尼科娃上周一（7日）在明斯克街頭被擄走，翌日消息指她被押送到接壤烏克蘭邊境時，她因拒絕出國而撕毁了個人護照。與之一同被逐出國的羅德嫩科夫和克拉夫佐夫，上周三在烏克蘭基輔記者會上講述當天經過，羅德嫩科夫承認他們兩個大男人沒有科列斯尼科娃一般的行動決心：「她決定擺出有力的（抗爭）姿態。這是她之所以是反對派領袖，而我只是她的新聞秘書。」

（金融時報/外交政策/自由歐洲電台/德國之聲）