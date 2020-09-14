示威領袖代夫「披甲」 啟發女性政治參與 婦女領軍抗爭 白俄模式惹關注

逾月示威未息 首都萬人上街

白俄首都明斯克上周六逾萬名女性上街示威，她們手持紅白旗，又敲打鍋子和平底鑊，高叫口號要求總統盧卡申科下台，並要求當局釋放日前被捕的反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）。警方嚴陣以待，人權組織聲稱警方拘捕超過70人。已流亡立陶宛的反對派領袖兼總統參選人季哈諾夫斯卡婭，要求警方停止打壓異見者，斥警方對女性使用暴力可恥。

自示威運動爆發以來，白俄羅斯女性一直扮演重要角色，在首都明斯克街頭，不少婦女手拿白色和紅色的鮮花，以和平方式表達訴求，抗議當局暴力鎮壓，網上亦流傳多條片段，顯示白俄女性很多時候都站在示威前線，與防暴警察對峙。部分婦女積極投身抗爭，是因為丈夫和兒子在示威中被捕，或在拘捕行動中遭到警方暴力對待，使她們更加關注政治事件。

季哈諾夫斯卡婭的參選總統經歷，給白俄女性帶來啟發。38歲的季哈諾夫斯卡婭曾任教師，後為全職家庭主婦，丈夫是知名博客，由於丈夫被囚不能參選，季哈諾夫斯卡婭因而代夫出選，挑戰掌權長達26年的盧卡申科。

柔性力量 女性主導示威更和平

季哈諾夫斯卡婭的競選團隊中，還有兩名女性拍檔，分別是維羅妮卡（Veronika Tsepkalo）及反對派領袖科列斯尼科娃，三人被視為反對派的女性象徵，深受群眾的支持。維羅妮卡的丈夫是前外交官，卻在選舉中被剝奪參選資格，科列斯尼科娃則是前銀行家巴巴利科（Victor Babariko）的選舉主任，巴巴利科曾被人看好為總統候選人，惟他在選前被政府控告金融詐欺罪名入獄。

另外，盧卡申科不尊重女性也是問題關鍵。盧卡申科在5月曾聲言：「我們的社會還沒有成熟到可以選出一名女性（總統）。」他又嘲笑季哈諾夫斯卡婭應該「回家煮飯」，不要參與政治。盧卡申科的言論激起更多白俄女性支持季哈諾夫斯卡婭。

季哈諾夫斯卡婭和維羅妮卡已分別流亡至立陶宛和俄羅斯，而科列斯尼科娃上周一度傳出被蒙面男子挾持帶走，另有消息指當局試圖驅逐她和兩名反對派人士往烏克蘭，但科列斯尼科娃拒絕被逐出境，她在邊境撕毁護照後，至今仍被關押。

女性參與示威運動不止於白俄。哈佛大學研究顯示，2010至2014年間非暴力社會運動，中等或全面參與的女性佔七成。美國《大西洋》雜誌指出，女性參與在內的示威一般獲得更廣泛的支持，能為運動帶來更多人數。另外，由女性主導的示威往往較少暴力場面，部分原因是警察較難對女性抗爭者使用武力鎮壓。以去年黎巴嫩反政府示威為例，手無寸鐵的女性充當「人盾」隔開警察和示威者，以阻止衝突進一步激化。在白俄示威中，七旬婆婆巴金斯卡婭（Nina Bahinskaya）亦是示威的常客，她經常高舉紅白相間的白俄羅斯舊國旗，游走於示威區及喊口號。

另外，俄羅斯總統普京發言人對傳媒表示，盧卡申科周一將會前往俄羅斯與普京會面，預料商討加強兩國經濟和融合問題。

（法新社/德國之聲/大西洋）