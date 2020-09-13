全球暖化致環境失衡 山火演變複合災難

當局料或延燒至入冬

加州大學的消防科學教授科爾登（Crystal Kolden）指出俄勒岡州今次火災的異常：「我們看見正常不會起火的地方起火了。正常來說，那是濕到燒不起來的。」該州西部向來潮濕，今年卻乾燥高溫，到上周一至周二期間，從東部沙漠吹至挾着熱空氣、至少30年來最強的強風來襲，加速大火蔓延。官方相信，目前燃燒的半數火頭會延續至入冬。史丹福伍德環境研究所主任菲爾德（Chris Field）表示氣候暖化使整個環境系統失衡，導致火災危險增加。加州大學洛杉磯分校的斯溫（Daniel Swain）等氣候學家認為，由於人為引起的氣候變化，導致極端溫度攀升，植被更加乾燥，使火勢趨烈。

俄勒岡州和加州自1900年以來，平均氣溫上升逾1℃。加州這十年間持續乾旱，使大量樹木枯死，以往應該較涼和較潮濕的山區，至今夏季也變乾燥，這都是山火惡化的原因。

華盛頓州也有10股山火，州長英斯利上周五把山火一發不可收拾歸咎於氣候變化，說：「這不止是叢林大火，它們是氣候火災。」加州州長紐森同日也表示：「我們現在面臨的挑戰，我們認為是氣候引起的極端火災。」

分析：拜登廻避 憂暖化議題礙搶中西部票

不過，美聯社指出兩黨總統候選人皆迴避談論氣候變化與大火的關係。分析說，拜登縱重視全球暖化，但明白激進的全球暖化議程會對中西部爭取選票構成麻煩，特朗普則一向淡化氣候暖化學說。

（全國廣播公司/紐約時報/衛報）