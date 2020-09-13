美西山火數十人失蹤 「恐現嚴重傷亡」 極端團體搶掠流言四起 民衆拒撤離

截至上周五（11日），俄勒岡州山火已導致幾十人失蹤，尤其是杰克遜（Jackson）、萊恩（Lane）、馬里恩（Marion）三縣。該州緊急管理辦公室主任菲爾普斯（Andrew Phelps）說：「這些大火已釀人命傷亡，數以千計建築被毁……根據建築物被焚規模來看，我們準備應付重大死亡事件。」加州至今有310萬畝土地被焚，早已打破2018年的190萬畝紀錄（表）。

俄勒岡州僅過去一周的大火就燒毀了近年平均的近兩倍面積土地，3000消防員正全力撲救16股大火。其中波特蘭與尤金之間的森林因乾旱伴隨異常炎熱兼強勁的東風，多家民居受威脅。當局上周四因見三股大火逼近，下令鄰近波特蘭的克拉卡馬斯（Clackamas）等縣50萬人準備疏散，到前日再要4萬人撤離。

匿名者Q疑發假消息 稱左翼團體搶掠

不過，該州因「黑人的命也是命」的連月示威，早發生過混亂和左右翼人士間的衝突。當山火冒起，恐慌與流言就在社交網絡擴散。有多個以假亂真的警察報告，或發自右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）、保守派人物如「美國轉折點」代表戴維斯考特（Katie Daviscourt）等的twitter 帖文，俱在沒證據下宣稱左翼團體「反法西斯主義運動」（Antifa）、極右組織「驕傲的男孩」（Proud Boys）等蓄意縱火之類，呼籲組織巡邏隊防範。

政府：假消息掩蓋呼籲

部分人如莫拉拉鎮（Molalla）居民米切爾，就因為流言而拒絕疏散。米切爾說：「報告指極左反法西斯主義運動分子在鎮上，沿街搶掠。我收到短訊。」居民麥克尼利亦不顧兒子勸告，守在屋前說：「我在保護我的城市。若然見到有人搗亂，我就出手。」

州長布朗（Kate Brown）勸籲民眾聽從疏散令遠離大火逼近區域，說：「我知道搶掠流言極之使人擔憂，你不曉得房子是否依然屹立不倒而感到不安。容我向你保證，我們有俄勒岡國民警衛隊和俄勒岡州警察監察情况與防止搶掠。」儘管該州確有零星打劫和縱火個案，但執法人員反覆表示，根本沒有關乎反法西斯主義運動或任何政治團體縱火的證據，只是他們的呼籲被社交網絡的假消息「掩蓋」。俄勒岡州已特設立網頁導引民眾接觸各縣警方提供的正確資訊和疏散警告。

（金融時報/紐約時報/衛報/有線新聞網絡）