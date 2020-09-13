塔利班首與阿富汗政府直接談判

美國與塔利班今年2月達成停火協議後，原定3月輪到阿富汗政府與塔利班展開和談，但雙方在交換囚犯上未能達共識令和談一再推遲。到上周四（10日）最後一批6名塔利班囚犯獲釋後，塔利班翌日證實將出席會談。這是塔利班首次與阿富汗政府代表直接談判，塔利班此前一直拒絕與當局會談，稱對方是美國傀儡沒有實權。

蓬佩奧出席 籲為阿富汗人爭和平

蓬佩奧與雙方代表分別在揭幕禮致辭。蓬佩奧呼籲雙方把握今次機會，決定政治體制，為今後幾代阿富汗人爭取和平。帶領阿富汗代表團參與和談的阿國前首席執行官阿卜杜拉（Abdullah Abdullah） 稱，美國與塔利班2月簽署協議以來戰事持續，造成1.2萬名平民死及1.5萬人傷，促各方盡快停火。但塔利班首席談判代表巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）未提及休戰。

國家前途雙方有歧見 恐需多年彌合

分析認為，塔利班與阿富汗政府的目標都是達成政治和解、終止1979年蘇聯入侵阿富汗以來數十年的戰鬥衝突，但要達成全面和平協議要取決於雙方彌合彼此對國家前途歧見的意願，恐需時多年。塔利班希望將阿富汗重塑為一個兼顧包容的「伊斯蘭政府」，總統加尼（Ashraf Ghani）的政府則尋求維持西方支持的憲政共和制現狀，保障婦女自由等許多權利。許多人擔心婦權或在談判過程中被犧牲。今次喀布爾派出的21人談判團有4人是女性，但塔利班一方卻全無女性。

一名50歲的阿富汗居民對和議不樂觀，「戰爭爆發時，我的鬍鬚是黑色的，現在已是雪白，但我們仍身陷戰爭」。

（法新社/BBC）