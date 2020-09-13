遭阿拉伯世界冷待 巴人謀尋土耳其幫忙

專家憂巴人捲大國角力反失支持

巴勒斯坦分析家哈提卜（Ghassan Khatib）說：「阿拉伯世界存在各種各樣問題，包括紛爭、革命、內戰、阿拉伯各國之間的緊張關係。巴人現正為阿拉伯團結受損付出代價。」22國組成的阿拉伯聯盟上周舉行外長會議，但巴人推動對以色列和阿聯酋建交的譴責提議未獲通過。巴人自治政府堅持所謂「阿拉伯共識」有效，即只有以色列符合一些條件，阿拉伯各國才會與以色列建交，包括以國必須承認以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國等。巴人高官拉朱（Jibril Rajoub）說：「我們希望阿拉伯各國仍將堅守這一共識。」

在阿拉伯世界受冷待下，巴勒斯坦開始將希望投向區內其他國家，尤其是伊朗和土耳其。拉朱說：「我們不會忽視任何國家，土耳其是地區的超級大國，也是伊斯蘭國家，我們相處良好。」

不過，哈提卜敦促巴勒斯坦應與土耳其、伊朗和卡塔爾保持距離，因這三國與其他海灣大國歧見極深，「對巴人來說，捲入地區緊張局勢及大國之間的競爭是不明智的。若你靠攏伊朗，你將失去沙特（支持），若靠攏土耳其，你會失去其他國家（支持）。巴勒斯坦最好與這些地區大國保持安全距離」。

（法新社）