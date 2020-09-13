分析：特朗普外交衝刺 為討好游離州選民

以色列政策拉佛賓兩州猶太裔

特朗普在Twitter公布塞、科經濟協議時，不忘強調是「穆斯林佔多數」的科索沃和以色列同意建交，又指「更多伊斯蘭教及阿拉伯國家會跟隨」。美國亞利桑那大學麥凱恩國際領袖研究所高級主任納茲（Fron Nahzi）在主力報道東南歐政經事務的Balkan Insight網站撰文，形容大多數美國人都不知科索沃和塞爾維亞位於哪裏，更不用說兩者為何分裂，但特朗普的真正目標是游離州的特定選民，即佛羅里達和賓夕法尼亞的猶太人社群，及密歇根的阿爾巴尼亞裔（科索沃民眾大多是阿爾巴尼亞族裔）。

納茲指出，猶太人社群傳統上較多票投民主黨，但仍十分關注以色列政策，特朗普希望促成以色列跟更多穆斯林國家建交，會有助提供關鍵支持，以守住上屆險勝的佛、賓兩州。

援科索沃谷密歇根阿爾巴尼亞人票

在特朗普上屆僅贏1萬多票的密歇根，則有跟科索沃有聯繫的阿爾巴尼亞社區領袖稱，他們有3.2萬已登記選民，包括傾向共和黨的小企業東主，大家都十分重視科索沃的狀態和命運。副總統彭斯等華府高官今年5月會見「密歇根阿爾巴尼亞裔美國人」的組織時，保證華府在任何塞爾維亞和科索沃的最終協議上會把他們的關注納入考慮，尤其是科索沃的分離。特朗普還寄望給予科索沃的經濟援助承諾，可打動更多當地的阿爾巴尼亞裔選民投票給他。

美國國務卿蓬佩奧上月底出訪中東和非洲，曾到訪以色列、巴林、阿聯酋和蘇丹，當時他曾表明對有更多阿拉伯國家加入承認以色列感到樂觀。現在外界將焦點放在其他會和以色列建交的國家，分析家相信，蘇丹將會是下一個。

（Balkan Insight/法新社）