美牽線巴林以國建交 沙特「試水溫」 特朗普再成中東「和事老」 巴人斥背叛

特朗普前日與以色列總理內塔尼亞胡及巴林國王哈馬德通電話後，在Twitter公布3人的聯合聲明，稱巴林和以色列將展開直接對話和建立聯繫，將有助維持中東的積極轉型，加強地區穩定和繁榮。特朗普形容是「真正歷史性的一日」，今後有望更多國家跟隨與以色列達成和約，又稱在911恐襲紀念日宣布這個消息，正是最強而有力的回應。

他表示兩國將首次互派大使和設立大使館，並會在醫療、科技及農業等領域合作，以及開放來往巴林麥納瑪（Manama）和以國特拉維夫的直航班機服務。以國在上月與阿聯酋達成的協議中，同意暫停吞併部分西岸土地的計劃，但未知今次有否作出讓步。以國和阿聯酋周二將在白宮簽署建交協議，巴林外長屆時亦會出席，正式與以國落實協議。

巴林與美國關係緊密，是美國海軍第五艦隊司令部所在地，亦被視為最有可能跟隨阿聯酋步伐的阿拉伯國家之一。巴林在1990年代起已與以色列有非官方接觸，近年關係更加明顯改善，包括2017年允許以國代表團赴巴林參加國際足協大會，同年又派宗教代表團到以國。巴林去年主辦特朗普政府召開的經貿會議，討論美方解決以巴衝突提案的經濟面向，時任外長罕有接受以國記者訪問。

巴林儼如沙特僕從國

雖然巴林是波斯灣小國，但專家認為今次決定背後反映沙特取態。巴林由遜尼派王室掌權，但民眾以什葉派佔大多數。自2011年阿拉伯之春，巴林王室依賴沙特的軍事威脅以控制國內什葉派多數，被外界視為沙特的僕從國（client state）。前白宮國家安全委員會海灣事務高級主管方特羅斯（Kirsten Fontenrose）指出，巴林不會在未經沙特明確許可下作出外交舉動，今次表明沙特的新領導層支持與以國關係正常化。

專家料沙特以國建交路遙

牛津大學中東關係高級研究員馬蒂森（Toby Matthiesen）亦認為，沙特或是為與以國關係正常化試水溫，但沙特長年以來支持巴勒斯坦，該國領袖對有關輿論敏感。基於對什葉派伊朗的地區影響力有共同憂慮，以色列近年與海灣遜尼派阿拉伯國家關係回暖，沙特在王儲穆罕默德領導下開始與以國建立聯繫。不過，以色列專家預期只要薩勒曼仍在位，兩國關係正常化的希望甚微。有特朗普政府官員亦向《紐約時報》透露，沙特承認以國的可能性仍很遙遠。

伊朗土耳其炮轟

內塔尼亞胡表示，以國時隔26年才與第三個阿拉伯國家、即阿聯酋簽署和約，但在29日內就跟第四個阿拉伯國家達成和議，明言將陸續有來，又稱協議有助帶來投資。巴勒斯坦自治政府則譴責協議，有官員直斥是在巴勒斯坦人民「背後插刀」。阿聯酋對此表示歡迎；伊朗炮轟巴林是以國「犯罪伙伴」，土耳其強烈譴責巴林與以國建交，指對捍衛巴人抗爭的努力帶來新打擊。

（紐約時報/華盛頓郵報/法新社）