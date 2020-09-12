Gucci繼承人控前繼父性侵 稱6歲起受害16年

指控母親外婆憂品牌受損遏醜聞

扎里尼 （Alexandra Zarini）在訴狀中稱，前繼父魯法洛（Joseph Ruffalo）定期赤裸走上她的牀，撫摸及嘗試伸手進她體內，甚至露出性器官在她身上摩擦。她又指控母親帕特里夏（Patricia Gucci）及外祖母帕隆博（Bruna Palombo）知悉事件多年，可是母親不但任由魯法洛錄影其沐浴裸體，還經常毆打自己，讓魯法洛扮作「拯救」她和以保護者身分虐待她；魯法洛又鼓勵她吸食可卡因和冰毒。

前繼父否認 暗指事主有精神問題

帕特里夏隨後發聲明，稱對魯法洛為扎里尼帶來的痛苦深感抱歉，指前夫所為不可原諒，在2007年女兒告知事件後已立即向魯法洛提出離婚，但否認扎里尼對她和帕隆博的指控。魯法洛代表律師稱，其客戶強烈和明確地否認「所獲告知之事」，又暗示扎里尼有精神問題，指魯法洛未離婚前與帕特里夏非常關注扎里尼的精神健康並採取行動處理，但相關努力「顯然失敗」。

（衛報/紐約時報）