美國西岸山火續燒 俄勒岡州一成人疏散

加州7606宗大火 230萬畝土地遭焚

今年的美國西岸乾旱火災旺季，加州總數有7606宗大火，包括上月的雷暴密集閃電引發的「複合大火」（Complex Fire），燒掉了230萬畝土地。華盛頓州與俄勒岡州也有超過30萬畝土地正出現山火，兩州皆急調回早前派往支援加州滅火的消防員。猶他州、科羅拉多、得州的消防人手則加入增援。

美國國家跨部門消防中心野火氣象學家瑙斯勒（Nick Nausler）表示，西岸這場長近一個月的大火是繼1910年「美國大火」（Big Blowup）以來最嚴重的山火，程度可比擬去年底延至今年初的澳洲山火。

釀兩死火場見縱火迹象

在俄勒岡州，周二早上由阿什蘭市（Ashland）開始的「阿爾梅達火災」（Almeda Fire）釀至少兩人死亡，並禍延塔倫特（Talent）與鳳凰城（Phoenix）兩鎮約600棟房屋燒毁，為俄勒岡州最嚴重山火之一。警方認為起火原因可疑，循縱火方向調查。美國社交網絡湧現指控極左或極右人士縱火流言，有俄勒岡州警官直言假消息干擾警方工作，警方facebook專頁亦寫道：「謠言像野火一樣蔓延。」專家指出，多數山火由自然因素引起。

（紐約時報/衛報）