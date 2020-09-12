緬地圖刪羅興亞村落 被指消滅身分 聯國一度隨修改

2017年鎮壓毁近400村落 改名剔出地圖

根據人權觀察分析的衛星圖片，在緬甸軍方2017年的鎮壓行動中，有近400座位於若開邦的羅興亞人村落被摧毁。在人去樓空後，這些村落被闢作安全部隊基地、政府設施或佛教徒村落。軍方掌管的內政部轄下總務署，更對原先村落的地名變更或剔出官方地圖，據統計至少有十數座村落被除名。其一例子是原先有數百人居住的甘佳（Kan Kya），該小村落如今變成附設停機坪的軍事基地，去年9月與另外16條村併入鄰近城鎮貌奪。聯合國緬甸地圖部門的資料顯示，甘佳等10條村的村名已經消失，它們大多是羅興亞人村落。

緬甸軍方及以國務資政昂山素姬為首的政府——包括負責重建若開邦的社會福利部，皆未回應路透社查詢。原先居於甘佳、目前滯留孟加拉的一名宗教領袖說：「他們想我們無法回去。」前任聯合國緬甸人權狀况特別報告員李亮喜也質疑，緬甸政府有心令難民難以回到失去名字、失去居住證據的地方，「這是刻意消滅羅興亞人基本身分認同的方式」。

聯國未挑戰緬甸政府 被批如同謀

聯合國相關部門今年三度繪製地圖，皆跟隨緬甸官方刪除上述羅興亞村落名稱。李亮喜批評聯合國未為此挑戰緬甸政府，變相「同謀」容許情况發生。聯合國稱，在收到總部位於英國的一個羅興亞人權組織投訴後，6月已從網站移除數幅若開邦地圖，並重新評估緬甸政府新招對羅興亞村民及回歸難民的影響。路透社訪問的數名聯合國人員，皆拒絕直接回應聯合國為何未提反對或嘗試阻止。聯合國駐緬甸代表人道主義協調負責人阿爾姆格倫承認，未曾向緬甸反映問題，但稱已敦促對方為讓難民回歸創造有利條件。

聯合國秘書長發言人指，聯合國繪圖組採納當地政府官方地名是「常規做法」，以免援助人員或政府官員之間出現混淆。他承認村落法律地位改變會令難民回去重建家園一事更為複雜，但指國際法院已下令保留一切有關2017年鎮壓的證據，獲緬甸當局同意。

（路透社）