微軟：中俄網攻圖干預大選

稱網攻失敗 兩黨指早料受攻擊

微軟以化學元素作為外國黑客代號，其中代號「鍶」的俄羅斯黑客組織Fancy Bear繼上屆大選涉嫌入侵民主黨電郵系統後，從2019年9月開始發動網絡攻擊至今，以蒐集人們的登入憑證或破壞帳戶，或用於協助蒐集情報和破壞行動，當中逾200個組織受影響，大部分與今年美國大選及歐洲的政治和政策組織有關。路透社引述消息指，微軟這次發現該組織過去兩個月嘗試向華府競選戰略及通訊公司SKDKnickerbocker的一名職員下手，但無功而還。SKDK目前正協助拜登及其他知名民主黨人競選。

代號「鋯」的中國黑客組織自今年3月至今，對近150間公司發動數以千計攻擊，包括與拜登競選團隊有關人士，和最少一個與特朗普政府有關人士的個人電郵帳戶。代號「磷」的伊朗黑客組織則曾在今年5月至6月嘗試登入華府官員和特朗普競選人員的帳戶，但未能成功。

華外交部斥無中生有 俄:從未干預

中國外交部發言人趙立堅昨日回應時，反對微軟作出無中生有的指控，俄羅斯總統普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦說，俄羅斯從來沒有試圖干預別國大選。

涉任俄代理人 烏克蘭議員遭美制裁

另外，美國財政部同日宣布以企圖干預美國大選為由，制裁親俄烏克蘭國會議員杰爾卡奇（Andriy Derkach）。

財政部聲明指他充當俄國代理人逾10年，以操縱和欺騙手段影響美國和世界各地的選舉。杰爾卡奇被指協助發掘拜登父子「黑材料」，其名字多次跟特朗普與其私人律師朱利亞尼等的「烏克蘭門」爭議拉上關係。

（BBC/微軟/CBS）