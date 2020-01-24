毁西澳原住民遺址 礦企CEO落台 岩洞逾4.6萬年歷史 力拓高層減薪未息民憤

力拓（Rio Tinto）發表聲明稱，持份者對該公司的行政問責制度表達關注，雅克（Jean-Sebastien Jacques）在與董事會達成協議下辭職，並將留任至找到繼任者或明年3月31日為止，鐵礦業務主管索爾茲伯里（Chris Salisbury）和企業事務負責人尼文（Simone Niven）亦將於今年12月31日離職。集團主席湯普森（Simon Thompson）承認炸毁岩洞錯誤，「我們將決心確保力拓不會再破壞具有如此特殊考古和文化意義的遺址，致力重建原住民及其他傳統擁有者的信任」。

UNESCO：如塔利班炸巴米揚大佛

被炸毁的兩個岩洞位於西澳洲皮爾巴拉（Pilbara）地區的尤坎峽谷（Juukan Gorge），有證據顯示當地早於4.6萬年前就有人居住，被視為澳洲最重要的考古研究場地之一，亦是原住民PKKP族的重地。岩洞下蘊藏約800萬噸高級鐵礦，估值1.3億澳元（約7.3億港元）。PKKP族代表形容岩洞被炸毁是「毁滅性的打擊」，聯合國教科文組織的文化財產保護小組主席斯通（Peter Stone）5月底曾稱，這是近代最惡劣的考古破壞之一，並將其比作塔利班2001年炸毁巴米揚大佛，以及「伊斯蘭國」（ISIS）2015年炸毁敘利亞古城帕米拉遺址同等的劣行。

屢收報告說明重要性 炸毁計劃依舊

力拓在2013年獲西澳洲省政府許可摧毁該遺址，但內部審查發現，儘管公司2014年收到的初步考古報告、2018年收到的完整報告，以及兩份民族誌研究均說明遺址具文化與歷史重要性，卻未有改變計劃。雅克曾向國會委員會稱，自己在岩洞被炸毁後才得知其重要性，委員會主席恩特則質疑，該公司提供的證據或誤導調查。為平息外界不滿，力拓上月已宣布扣減雅克、索爾茲伯里和尼文合共700萬澳元（約3900萬港元）的花紅，但包括澳洲主要退休基金AustralianSuper和HESTA等多名主要股東譴責懲罰不足。

團體：股東行動主義重要時刻

投資者倡議組織「澳大拉西亞企業責任中心」（ACCR）形容，雅克等高層下台是股東行動主義（Shareholder Activism）重要時刻，「澳洲股東民主和投資者行動活躍，未來企業主管在企圖誤導投資者前須三思，更別說牽涉到國會調查」。HESTA雖歡迎決定，但認為仍需就力拓與其他傳統擁有者（traditional owners）的現有協議作獨立且透明的審查。

（衛報/BBC/金融時報）