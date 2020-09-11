專家憂未來5年每年爆疫

免疫力持續時間影響疫情發展

迄今全球新冠病毒感染人數已超過2700萬，死亡人數達90萬。哈佛流行病學家格拉德指出，目前不少國家如中國、新西蘭、盧旺達等在封城一段時間、確診數字大幅下降後重啟，令人認定疫情走向尾聲，但事實並非如此，迄今巴西、美國等地感染數字仍在快速增長。如人類對新冠病毒的免疫力持續時間與一般流行的冠狀病毒相若，只能維持約40周，則新冠疫情可能每年爆發，「我們的抗疫路仍漫長」。

英國倫敦帝國學院今年6月亦曾發表研究報告，指出在全球53個陸續重啟經濟活動的國家中，並未出現預期中大規模疫情反彈，說明除了嚴格封城外，個人行為上的改變，包括戴口罩、勤洗手及保持社交距離等對抗疫有正面效果。

倫敦衛生與熱帶醫學院分析則顯示，要控制疫情爆發，便須在數天內追蹤到確診者的80%密切接觸者，但對大部分地區而言這幾乎是不可能任務。

新冠疫苗被視為徹底消除疫情的希望，不過世界衛生組織上周五（4日）稱，目前展開臨牀測試的疫苗中，尚未有一款明確顯示其有效水平達世衛標準的50%，相信最快要到明年中才有望展開大規模疫苗接種。

（自然/CNBC）

（抗疫新階段）