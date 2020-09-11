疫症大流行半年 貧窮大流行浮現

全球多國為防疫實施停工、停課、限制旅遊甚至封城等措施，經濟活動大受打擊。國際貨幣基金（IMF）在4月《世界經濟展望》中預測，2020年全球增長率下降到-3%，為1930年代全球經濟大蕭條以來最嚴重。逾半人口生活在貧窮線下的非洲國家馬拉維國民長期面對糧食短缺問題，疫情之下雪上加霜。38歲的農民西米恩（Bernard Simeon）稱，以往無錢買肉時偶爾會捉田鼠吃補充營養，如今這些「小食」已成不可或缺的糧食來源，當地衛生官員亦呼籲國民善用「免費的天然資源」果腹，以免飢餓令免疫力下降。

美國600萬人領食物券 非洲農民田鼠果腹

相對富裕的美國民眾亦面對食物危機。當地傳媒報道，由於失業人口飈升，疫情爆發後首3個月已有最少600萬人申領食物券，依賴餐飲及旅遊業、疫下最受衝擊的佛羅里達州援助需求尤甚。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）今年7月公布，將增加食物援助，為疫下達1.38億面對飢餓問題者施援，為該署1961年創立以來最大規模的單年援助行動。美國慈善組織CARE亦估計，到今年底，全球面對嚴重糧食安全危機者將達2.7億人，相當於WFP估算人數兩倍，原屬貧困地區的拉美及非洲特別嚴重。WFP行政總監比斯利（David Beasley）稱，全球數以百萬計最窮困的家庭正受疫情帶來的經濟衰退影響，「未來數月裏全球多國可能出現大規模饑荒——如果我們不行動中止飢餓的大流行，許多人會死」。

世銀副總裁憂滅貧努力白費

世界銀行副總裁西尾昭彥早前接受共同社訪問時指出，過往10年，全球滅貧行動已取得一定進展，其中極端貧窮人口（即每日可用生活費低於1.9美元者，約14.8港元）已由1990年佔人口36%降至2015年的10%，但疫情估計令全球貧窮率由去年的8%略升至9%；低收入國家尤受衝突，貧窮率原預期由1990年的54.1%降至27.5%，但如今僅降至約30%。他擔心國際社會的滅貧成果「可能被一筆勾銷」，要達成在2030年將極端貧窮率降至3%的目標因疫情變得「非常困難」。

聯合國極端貧困與人權問題前特別報告員奧爾斯頓（Philip Alston）今年7月於《衛報》撰文，則指出如各國不盡快改革，例如透過合理稅收重新分配財富，提供全民社會保障等，即使疫情過去，貧窮大流行亦將持續。

（衛報/華爾街日報/共同社）

（抗疫新階段）