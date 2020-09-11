被批沒早報道助抗疫 伍德沃德稱因有疑問

伍德沃德今年2月獲特朗普告知其早知疫情比流感更致命。伍德沃德說，當時有兩個疑問令他不願立即報道有關消息，其一是他不知道特朗普的消息來源，尤其當時國內對疫情並不恐慌，國立過敏與傳染病研究院總監福奇甚至仍宣稱國民可如常生活。伍德沃德稱，他是5月才得知特朗普所述的是1月時情報簡報中的資料。

伍德沃德另一疑慮是無法確認特朗普有否說謊。他說，曾與特朗普多次談話，自己的任務是理解所有對話內容，並梳理出上文下理，尤其在總統選舉臨近，希望讓讀者在11月3日選舉日之前全面了解事件，加以消化，作出判斷。伍德沃德承認，曾向特朗普表明自己是為了出書而訪問取材，但否認曾與特朗普或白宮達成正式協議，承諾在著作出版前保密訪問內容。

特朗普自信具說服力 受訪盼留執政遺產

特朗普為何同意接受伍德沃德全面訪問亦受關注。伍德沃德出任《華盛頓郵報》編採人員多年，除了與同僚於1970年代揭發「水門案」醜聞，導致時任總統尼克遜黯然辭職外，亦曾出版不少批判多任總統的著作。前總統喬治布殊的前政治顧問羅夫（Karl Rove）形容，曾與伍德沃德合作的總統「都會感後悔」。不過有現任白宮官員向《紐約時報》稱，伍德沃德撰寫首本關於特朗普總統生涯的著作Fear（《恐懼》）時，特朗普並未接受其採訪，但事後認為如受訪效果會更好。官員稱，特朗普對自己說服他人的能力充滿信心，原期望最終能讓伍德沃德對其有正面評價，並藉由這知名記者的著作留下執政遺產。

（華盛頓郵報/CNN/紐約時報）