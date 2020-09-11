前情報官：白宮促淡化俄干預聚焦中國

曾擔任DHS情報部門主管的墨菲，對前DHS部長尼爾森、現任署理部長沃爾夫（Chad Wolf）和他的副手庫奇內利（Ken Cuccinelli）作出指控。墨菲稱今年5月中，沃爾夫指示他停止提供俄羅斯干預的威脅情報，改為報告中國與伊朗的干預行動，稱指示來自國家安全顧問奧布萊恩。墨菲拒絕後，在7月他被告知指文件應被扣起，「因它令總統難堪」。墨菲後來被降職到一個行政部門職位，他正尋求恢復原職。DHS和白宮都否認指控。

隨着大選臨近，涉及參選人的負面消息亦陸續曝光。右翼網媒Breitbart News英國分部前主編卡桑（Raheem Kassam）所創立的網媒《國家脈搏》（The National Pulse）上周六（5日）報道，民主黨副總統參選人賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）擔任合伙人的律師行歐華律師事務所（DLA Piper），除了為中共的企業提供諮詢，亦僱用許多前中共官員。報道指這令人關注賀錦麗可能有利益衝突。

另外，路透社引述消息人士報道，微軟最近提醒民主黨總統參選人拜登其中一間競選顧問公司，指他們過去兩個月受到懷疑獲俄羅斯政府支持的黑客企圖攻擊。俄方否認指控。

（華盛頓郵報/國家脈搏）