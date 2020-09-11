水門案記者揭瞞疫 特朗普斥政治謀殺 錄音訪談成新書內容 競選團隊震驚急拆招

將於9月15日出版的Rage（暫譯《憤怒》）一書，是伍德沃德（Bob Woodward）根據去年12月至今年7月18次採訪特朗普的內容而寫成，訪問過程錄音。美國傳媒周三率先報道新書部分內容並附有錄音，當中披露早在1月28日在白宮的機密情報簡報中，國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）告知特朗普，指新冠疫情將成為他任內面對「最大的國安威脅」，副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）亦認同此看法，並告訴特朗普全球會面對與1918年西班牙大流感一樣的衛生危機。美國於1月20日出現首宗確診，2月29日宣布首宗死亡個案，目前累計逾630萬確診、逾19萬死亡。

白宮堅稱特朗普未就疫情說謊

據新書內容，特朗普2月7日向伍德沃德承認新冠病毒是「致命的東西」，「你只是呼吸，這就是（病毒）傳播方式。所以這是很棘手的，它甚至較嚴重流感更致命」。不過同月稍後，特朗普稱病毒已「很大程度上受控」，且個案會很快接近零，又表示流感比新冠病毒危險。到了3月19日，即美國因應疫情進入緊急狀態後幾天，特朗普再向伍德沃德說：「我還是想淡化它（疫情），因為我不想製造恐慌。」他同時說，新冠病毒「不止是長者，年輕人也會（受感染）」。但在8月5日特朗普受訪時則稱「兒童對新冠肺炎幾乎免疫」。

特朗普周三（9日）回應事件，形容自己是國家的啦啦隊隊長，「我不想人們害怕，不想製造恐慌，我肯定不會讓這個國家或全球陷入狂亂。我們要表現出信心和力量」。他又稱伍德沃德新書是「一次政治謀殺」。

不過距11月3日大選不足兩個月，且民眾開始收到郵寄選票之際，爆出這負面消息，令白宮和特朗普競選陣營急須救亡。CNN引述消息人士稱，特朗普競選團隊許多人對特朗普早知新冠病毒致命的言論感震驚，一名競選陣營顧問說：「他所說的都有錄音，很難稱是假新聞。」白宮新聞秘書麥肯內尼堅稱特朗普從未就疫情向公眾說謊，「表現出信心和冷靜是重要的。總統表現出冷靜，且在行動中反映」。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦為總統辯護，「我認為他毋須上電視高喊我們快要死了，他暫停經濟活動已是正確的行動」。

拜登炮轟「性命攸關的背叛」

對手拜登則藉新書內容攻擊特朗普，炮轟他刻意淡化疫情，向民眾撒謊，「這致命疾病肆虐我們國家之際，（總統）卻故意沒盡職責。這是一次對美國人『性命攸關的背叛』。」

今次事件會否拖累特朗普選情未明，但根據皮尤研究中心6月底公布的民調，52%選民對拜登處理新冠疫情有信心，反之對特朗普有信心的只有41%。蓋洛普4月、5月、5月底至6月初的3個民調中，至少有20%受訪者將新冠疫情列為國家頭號議題。CNN分析指出，非經濟議題持續獲多達20%民眾視為最重要實屬罕見，由於過往選舉中，在任總統如在首要的非經濟議題上有出色表現，一般能成功連任，反之會輸掉大選，特朗普必須說服選民他處理疫情的能力較拜登更佳，或是試圖轉移民眾注意力。不過特朗普在經濟議題上有優勢，51%選民稱對特朗普在經濟政策上能作出良好決定非常或有信心，對拜登有信心的約有48%，當中只有13%非常有信心。

（華盛頓郵報/紐約時報/BBC）