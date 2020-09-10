連環颱風重創 朝鮮被迫改經濟計劃

路透社引述朝中社（KCNA）報道，金正恩在周二舉行的執政黨勞動黨會議中作出以上宣布，這場會議討論了關於咸鏡南道檢德地區等災後重建議題。金正恩表示，這次風災在朝鮮造成的損失「使我們就所有正在實行的年度計劃作通盤考量後，不得不改變目標方針」。

毁2000屋60公里路

根據朝鮮官媒報道，上周四颱風美莎克（Maysak）吹襲朝鮮，摧毁超過2000幢房屋，洪水摧毁60公里道路，3.5公里鐵路地基被冲走，59座橋樑倒塌，國家宣布進入緊急狀態。之後本周一的颱風海神（Haishen）使原已面臨史上最長雨季帶來豪雨洪災的朝鮮災情雪上加霜。

KCNA報道，金正恩下令首都平壤1.2萬名黨幹部協助受影響農村重建，強調必須在10月10日朝鮮勞動黨建黨紀念日前修復受損房屋、道路及鐵路，並會重新考慮如何實行年底前的經濟計劃。

朝鮮經濟近年屋漏兼逢連夜雨，除了幾年前的旱災，還有美國經濟制裁，以至過去大半年新冠疫情下封關。監察朝鮮活動的「韓國風險小組」總監奧卡羅爾（Chad O'Carroll）表示，今年對金正恩而言是最具挑戰性的一年，雖然這些問題不至於威脅金正恩政權，但朝鮮有需要在未來一兩年大幅改變內政和外交政策，以扭轉日漸惡化的生活水平和經濟問題。

（路透社/法新社/中央社）