紐約市受壓 遷富人社區露宿者

疫下臨時安排入住酒店

露宿者獲安排入住的上西城酒店包括有盧塞恩酒店（Lucerne Hotel），而在一個關注上西城的私人facebook群組上，有人留言指摘露宿者帶來販毒和衛生等不同問題，更有民眾成立「西城社區組織」，並聘用律師兼紐約市前副市長馬斯特羅（Randy Mastro）以向市政府施壓，要求當局處理露宿者湧入該區的問題。馬斯特羅曾稱，市長白思豪若不就安排約730名在上西城的酒店暫住的露宿者返回收容所交出時間表，將代表該組織控告市政府。

居民關注組織威脅興訟

當局宣布將安排住在盧塞恩酒店約300名露宿男子搬到其他地方，紐約市社區服務部門發言人麥金（Isaac McGinn）周二（8日）拒絕評論是否因居民不滿而遷走露宿者，只稱安排露宿者住酒店一直都是臨時安排，市政府最快本周安排遷走露宿者。

上西城被視為紐約市以至全國其中一個最開明自由的地方，這次爭議導致區內其他居民指摘不滿露宿者的鄰居種族主義和虛偽。

有居民指露宿者並沒引起混亂，相關憂慮很大程度上被誇大。代表該社區的市議員羅森塔爾（Helen Rosenthal）形容單以訴訟威脅，就能令市政府取消所作的決定「是傷心的一天」。8月29日就有部分上西城的居民在盧塞恩酒店旁邊行人路上露宿及用粉筆在路面寫上信息，以示支持暫住該酒店和該區另外兩間酒店的露宿者。

（紐約時報/紐約郵報/Curbed New York）