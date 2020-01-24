緬兵首公開承認屠殺羅興亞人 稱上級指示「見人就殺」 送海牙ICC盤問

【明報專訊】《紐約時報》周二（8日）報道，兩名緬甸逃兵透過錄像供稱曾參與2017年在若開邦屠殺、強姦羅興亞人及埋屍，他們均稱受上級指示要「見人就殺」，並摧毁數十條村莊。這是首次有緬甸國防軍士兵公開承認參與被指針對羅興亞穆斯林的種族滅絕行動，這兩名士兵已被送往海牙，會接受國際刑事法院（ICC）調查人員盤問，可能會作為證人或面臨審訊。
「射殺所有你看見的 不論長幼」
《紐時》及人權組織Fortify Rights看過這兩名二等兵的證辭影片，該片由叛軍武裝拍下，其中士兵苗溫屯（Myo Win Tun）稱，2017年8月，他接到指揮官的命令要「射殺所有你看見和聽見的」。他說自己服從指令，在同巴扎（Taung Bazar）參與屠殺30名羅興亞穆斯林，將他們埋在軍營和手機信號發射塔旁的亂葬崗。他還招認強姦一名婦女，將8名女子、7名兒童和15名男子埋在一個亂葬崗中。
士兵佐奈屯（Zaw Naing Tun）則供稱，大約同一時間，他在鄰近城鎮貌奪（Maungdaw）也遵照指揮官的相同指令滅絕羅興亞人，即「見人就殺，不管兒童或成人」。他說與4名同袍射殺7名羅興亞人，捉了10名手無寸鐵的男子，綁起殺害後埋在亂葬崗。他供稱滅了約20條村。
《紐時》：細節與目擊者相符
報道指兩名士兵逃離軍方後，被與緬軍交戰的若開族民兵「若開軍」扣押。兩人上月逃出緬甸，周一（7日）被送到海牙。ICC已開始調查緬軍是否對羅興亞人犯下大規模罪行，兩人將被盤問，並可能成為證人或面對審訊。目前未知兩人如何落入若開軍手中、為何作出有關陳述，以及如何被送到海牙。《紐時》稱無法獨立證實兩人供認的暴行是否屬實，但其敘述細節與數十名目擊者和觀察者所說的相符，他們包括羅興亞難民、若開邦居民、緬甸國防軍士兵和當地政客。多名村民亦獨立證實兩人證辭提到的亂葬崗位置。
這是首次有緬軍公開承認參與屠殺羅興亞人，Fortify Right總幹事史密斯（Matthew Smith）說：「對正為公義奮鬥的羅興亞人和緬甸人來說，這是具紀念性的時刻。這些人可能是ICC審訊的首批緬甸罪犯，以及首批內部證人。」
2017年，緬甸政府軍報復「若開羅興亞救世軍」武裝襲擊邊境哨站，攻擊若開邦羅興亞人村落，觸發大規模逃亡潮。據無國界醫生估計，2017年8月至9月間最少有6700名羅興亞人死於暴力，其中包括730名兒童。聯合國指2017至2019年間，約有200個羅興亞人聚居點被夷為平地；聯合國人權委員會調查團去年報告指出，目前留在緬甸的羅興亞人仍面對「種族滅絕的重大風險」，緬甸政府未有調查種族滅絕及懲罰相關罪犯。
緬甸軍方、國務資政昂山素姬及她實際領導的政府均否認若開邦出現種族滅絕，聲稱相關軍事行動只針對襲擊邊境哨站的羅興亞武裝分子。身為諾貝爾和平獎得主的素姬因拒絕譴責軍方逼害羅興亞人，國際聲望大跌。
（紐約時報/衛報）
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