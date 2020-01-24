緬兵首公開承認屠殺羅興亞人 稱上級指示「見人就殺」 送海牙ICC盤問

「射殺所有你看見的 不論長幼」

《紐時》及人權組織Fortify Rights看過這兩名二等兵的證辭影片，該片由叛軍武裝拍下，其中士兵苗溫屯（Myo Win Tun）稱，2017年8月，他接到指揮官的命令要「射殺所有你看見和聽見的」。他說自己服從指令，在同巴扎（Taung Bazar）參與屠殺30名羅興亞穆斯林，將他們埋在軍營和手機信號發射塔旁的亂葬崗。他還招認強姦一名婦女，將8名女子、7名兒童和15名男子埋在一個亂葬崗中。

士兵佐奈屯（Zaw Naing Tun）則供稱，大約同一時間，他在鄰近城鎮貌奪（Maungdaw）也遵照指揮官的相同指令滅絕羅興亞人，即「見人就殺，不管兒童或成人」。他說與4名同袍射殺7名羅興亞人，捉了10名手無寸鐵的男子，綁起殺害後埋在亂葬崗。他供稱滅了約20條村。

《紐時》：細節與目擊者相符

報道指兩名士兵逃離軍方後，被與緬軍交戰的若開族民兵「若開軍」扣押。兩人上月逃出緬甸，周一（7日）被送到海牙。ICC已開始調查緬軍是否對羅興亞人犯下大規模罪行，兩人將被盤問，並可能成為證人或面對審訊。目前未知兩人如何落入若開軍手中、為何作出有關陳述，以及如何被送到海牙。《紐時》稱無法獨立證實兩人供認的暴行是否屬實，但其敘述細節與數十名目擊者和觀察者所說的相符，他們包括羅興亞難民、若開邦居民、緬甸國防軍士兵和當地政客。多名村民亦獨立證實兩人證辭提到的亂葬崗位置。

這是首次有緬軍公開承認參與屠殺羅興亞人，Fortify Right總幹事史密斯（Matthew Smith）說：「對正為公義奮鬥的羅興亞人和緬甸人來說，這是具紀念性的時刻。這些人可能是ICC審訊的首批緬甸罪犯，以及首批內部證人。」

2017年，緬甸政府軍報復「若開羅興亞救世軍」武裝襲擊邊境哨站，攻擊若開邦羅興亞人村落，觸發大規模逃亡潮。據無國界醫生估計，2017年8月至9月間最少有6700名羅興亞人死於暴力，其中包括730名兒童。聯合國指2017至2019年間，約有200個羅興亞人聚居點被夷為平地；聯合國人權委員會調查團去年報告指出，目前留在緬甸的羅興亞人仍面對「種族滅絕的重大風險」，緬甸政府未有調查種族滅絕及懲罰相關罪犯。

緬甸軍方、國務資政昂山素姬及她實際領導的政府均否認若開邦出現種族滅絕，聲稱相關軍事行動只針對襲擊邊境哨站的羅興亞武裝分子。身為諾貝爾和平獎得主的素姬因拒絕譴責軍方逼害羅興亞人，國際聲望大跌。

（紐約時報/衛報）