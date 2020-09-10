司法部欲代特朗普辯護 惹爭議

專欄女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）2019年6月於《紐約》雜誌發文，指控特朗普於1990年代在在曼哈頓一間百貨公司內，以徵求購買內衣的意見作為藉口，在更衣室內性侵她，最終卡羅爾奮力掙扎，推開特朗普離開。特朗普隨後否認指控，指對方為推銷新書編造故事，卡羅爾去年11月再入稟控告特朗普誹謗。美國司法部周二入稟要求在案件中為特朗普辯護，並將案件轉介曼哈頓聯邦法院審訊。入稟書內容指出，基於卡羅爾誹謗案發生時，特朗普正擔任總統官職身分，根據《聯邦侵權賠償法》（FTCA），聯邦政府有責任為被索償的政府官員服務，因此介入案件。

法學專家指罕見

卡羅爾和代表律師周二發表聲明，對司法部的做法感到震驚。代表律師卡普蘭（Roberta A. Kaplan）形容，特朗普利用聯邦政府的權力逃避個人不當行為的責任，這是前所未見的，批評特朗普企圖掩蓋真相。

得州大學法學院教授瓦拉德克（Steve Vladeck）向CNN指出，司法部代表任何政府官員為私人事件辯護並不常見，而現時美國民眾難以誹謗罪名起訴聯邦政府，如果允許司法部接手案件，可能意味着卡羅爾的訴訟會無疾而終。《紐約時報》引述部分前任和現任的司法部律師指出，對於司法部介入案件為特朗普辯護表示震驚。

（BBC/CNN/紐約時報）