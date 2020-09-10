牛津疫苗不明副作用煞停實驗 被視西方抗疫挫敗 公司稱常規做法

紐時：受試者現病毒感染脊髓炎

牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的疫苗，第一與第二階段臨牀測試均成功，被認為是西方目前最有可能搶先問世的疫苗。英國廣播公司（BBC）報道，實驗最近幾周已邁入第三、亦即是最後臨牀測試階段，約有3萬名受試者參與，地點包括美國、英國、巴西與南非。

不過，阿斯利康公司表示，由於有受測試者出現了「無法解釋的病症」，因此進入「例行的」暫停狀態。其發言人在一份聲明中表示，當試驗中出現潛在的不明原因症狀，暫停研究是常規做法，公司正努力加快評估今次事件。牛津大學發言人則表示，「在大規模測試中，有可能發生受試者生病的情况，必須仔細地獨立檢視」。

BBC指出，這是牛津大學疫苗測試第2次暫停。消息傳出後，阿斯利康股價一度大跌8.3%。但報道同時提到，這種暫停情况在大型測試中頗為常見，預計測試在數天內會重新啟動。目前研發方須由獨立調查人員評估問題所在，在監管機構認可後，測試才可繼續。

澳洲8月和阿斯利康達成初步購買協議，並於周一（7日）表示預計明年1月取得第一批疫苗。澳洲副首席醫療官科茨沃思（Nick Coatsworth）說，臨牀測試暫停並不表示這支疫苗「被淘汰」，「就某方面來看，這是非常正面的事，因為這代表疫苗研發工作雖然加速，但安全仍是臨牀試驗員和研究人員的優先考慮。」

美國總統特朗普曾表示，希望在11月3日總統大選前能夠批出疫苗，被質疑甘願冒險批准未完成測試的疫苗以有利其選情。不過，美國抗疫大將、國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）周二表明，在選舉日之前不大可能有疫苗推出。

根據世界衛生組織（WHO）資料，全球有近180組疫苗正在測試，但均尚未完成最後臨牀試驗，相信明年中之後才會大規模接種。包括阿斯利康、輝瑞（Pfizer）、強生（J&J）默克（Merck）等的9家西方疫苗研發大廠周二發表聲明，「歷史性」宣布共同承諾在研發新冠病毒疫苗上秉持科學和倫理準則，只有在疫苗通過全部3個階段臨牀測試後才會申請批准推出市場，稱此舉將會為公眾帶來安全信心。

港大噴鼻式疫苗臨牀測試 創先河

另外，香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室（國家重點實驗室）宣布，伙拍廈門大學和北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，展開臨牀測試。港大表示，這款無害活疫苗可以是噴鼻式運作，能同時針對新冠病毒和流感病毒，是目前唯一進入臨牀測試的鼻腔噴霧接種方式新冠病毒疫苗。

（路透社/法新社/BBC/CNN/中央社）

（抗疫新階段）