牛津疫苗不明副作用煞停實驗 被視西方抗疫挫敗 公司稱常規做法

【明報專訊】在全球展開研製新型冠狀病毒疫苗競賽之際，被視為最有望率先打入市場的英國牛津大學和阿斯利康公司合作疫苗計劃出現阻滯，由於一名接受測試者出現未能解釋的副作用，實驗被迫暫時中止，被視為英國研發疫苗的一大打擊，暫時未知何時才能重啟測試。另外，西方9家大藥廠發表聯合宣言，承諾疫苗在推出前會遵守倫理及科學標準，讓民眾安心。一名匿名知情者向《紐約時報》稱，這次事件涉及一名在英國的參與試驗者出現通常由病毒感染引發的「橫貫性脊髓炎」（transverse myelitis），但當事人病發時間，以及是否與疫苗有關，仍待查明。
紐時：受試者現病毒感染脊髓炎
牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的疫苗，第一與第二階段臨牀測試均成功，被認為是西方目前最有可能搶先問世的疫苗。英國廣播公司（BBC）報道，實驗最近幾周已邁入第三、亦即是最後臨牀測試階段，約有3萬名受試者參與，地點包括美國、英國、巴西與南非。
不過，阿斯利康公司表示，由於有受測試者出現了「無法解釋的病症」，因此進入「例行的」暫停狀態。其發言人在一份聲明中表示，當試驗中出現潛在的不明原因症狀，暫停研究是常規做法，公司正努力加快評估今次事件。牛津大學發言人則表示，「在大規模測試中，有可能發生受試者生病的情况，必須仔細地獨立檢視」。
BBC指出，這是牛津大學疫苗測試第2次暫停。消息傳出後，阿斯利康股價一度大跌8.3%。但報道同時提到，這種暫停情况在大型測試中頗為常見，預計測試在數天內會重新啟動。目前研發方須由獨立調查人員評估問題所在，在監管機構認可後，測試才可繼續。
澳洲8月和阿斯利康達成初步購買協議，並於周一（7日）表示預計明年1月取得第一批疫苗。澳洲副首席醫療官科茨沃思（Nick Coatsworth）說，臨牀測試暫停並不表示這支疫苗「被淘汰」，「就某方面來看，這是非常正面的事，因為這代表疫苗研發工作雖然加速，但安全仍是臨牀試驗員和研究人員的優先考慮。」
美國總統特朗普曾表示，希望在11月3日總統大選前能夠批出疫苗，被質疑甘願冒險批准未完成測試的疫苗以有利其選情。不過，美國抗疫大將、國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）周二表明，在選舉日之前不大可能有疫苗推出。
根據世界衛生組織（WHO）資料，全球有近180組疫苗正在測試，但均尚未完成最後臨牀試驗，相信明年中之後才會大規模接種。包括阿斯利康、輝瑞（Pfizer）、強生（J&J）默克（Merck）等的9家西方疫苗研發大廠周二發表聲明，「歷史性」宣布共同承諾在研發新冠病毒疫苗上秉持科學和倫理準則，只有在疫苗通過全部3個階段臨牀測試後才會申請批准推出市場，稱此舉將會為公眾帶來安全信心。
港大噴鼻式疫苗臨牀測試 創先河
另外，香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室（國家重點實驗室）宣布，伙拍廈門大學和北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，展開臨牀測試。港大表示，這款無害活疫苗可以是噴鼻式運作，能同時針對新冠病毒和流感病毒，是目前唯一進入臨牀測試的鼻腔噴霧接種方式新冠病毒疫苗。
（路透社/法新社/BBC/CNN/中央社）