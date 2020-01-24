波音787零件缺陷 美FAA擬調查

可牽涉近10年交付約900飛機

報道稱，根據美國航空管理局（FAA）8月31日一份內部備忘錄，波音告訴FAA，其南卡羅萊納州工廠生產的某些零件未能達到設計和生產標準。該公司發現的兩處生產問題，兩個部分分別都符合波音公司的負載條件，但當兩者組合起來後便造成缺陷，導致飛機不符合設計標準。

波音在發現問題後，立即通知相關航空公司停飛8架787飛機，以作檢查和維修，並通報FAA。根據備忘錄和知情人士的說法，FAA正考慮強制要求加強或加快檢查。該備忘錄稱，FAA若啟動調查，可能會牽涉自2011年以來交付的約1000架787飛機中約900架飛機。

知情人士表示，波音已向監管機構表示，今次事件不會對787飛機構成「即時安全威脅」。這種廣體飛機安全紀錄優良，並經常用於國際航線。波音發言人表示，該公司正作全面調查，以查明這兩個缺陷的根本原因，並在新生產的飛機交付前作檢查，確保沒有問題。

（華爾街日報/法新社）