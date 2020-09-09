反對派稱拒被逐

白俄起初宣稱，科列斯尼科娃跟「協調委員會」要員羅德嫩科夫（Anton Rodnenkov）和克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）俱已出國，官媒還播出克拉夫佐夫不知在什麼情況下拍攝的離國聲明。但官員其後改口指，3人昨日凌晨4時駕車試圖闖過白俄與烏克蘭邊境一處管制站時被邊境警衛發現，科列斯尼科娃推門躍出車外後被捕。

烏克蘭邊境當局稱，羅德嫩科夫和克拉夫佐夫已入境並正接受調查。烏克蘭副內政部長其後指，二人跟科列斯尼科娃原被「粗暴地」逐出白俄，但國際文傳通訊社烏國分社報道，白俄官員本也想逐走科列斯尼科娃，但她撕毁個人護照，故烏國邊境守衛不能讓她通過。

被質疑選舉舞弊的白俄總統盧卡申科則接受俄羅斯傳媒訪問，塔斯社昨日引述其一採訪記者稱，盧卡申科期間罕有承認自己掌權26年「或許在位久了一點」，但堅稱只有他可保護國民，故不會辭職，又指自己如果離開，其支持者會受攻擊。記者又引述他指控美國是幕後黑手，但也承認有內部問題，即新興世代組成一小批「年輕資產階級」，而且「想要權力」。

（塔斯社/Meduza/塔斯社）