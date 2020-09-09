《花木蘭》鳴謝新疆官方 再惹抵制 吐魯番市公安局涉營運「再教育營」

真人版《花木蘭》上周五在迪士尼串流影音服務Disney+上線，有網民發現，《花木蘭》片尾鳴謝8個新疆政府部門，包括吐魯番市公安局和中共新疆維吾爾族自治區委員會宣傳部等，並稱該片多取景新疆，但字幕只含糊地顯示「中國西北」，呼籲杯葛該片。專研究新疆「再教育營」的德國人類學家鄭國恩（Adrian Zenz）指出，吐魯番市公安局就是負責管理新疆「再教育營」，中共新疆維吾爾族自治區委員會宣傳部則負責當地政治宣傳。

中國否認「集中營」 批西方假新聞

近年多項西方傳媒調查報道及外泄文件稱，新疆多達100萬人、大部分為維吾爾族人被強制關押在高度設防的「集中營」，當中被囚者遭「洗腦」和處罰。鄭國恩指出，吐魯番是首座「再教育營」設立的地方，戴面紗的維族婦女和蓄鬍的維族男子會被扣押在營內。吐魯番公安局也負責管理集中營的興建工程及招募人手。鄭國恩認為，迪士尼是「在集中營陰影下牟暴利的跨國公司」。

中國官方一直否認新疆有「集中營」，官方指相關機構是「職業技能教育培訓中心」，旨在幫助新疆人學習職業技能及「去極端化」等。官員駁斥西方相關報道是假新聞，無視新疆實情。

世界維吾爾代表大會在Twitter批評迪士尼在《花木蘭》中鳴謝吐魯番公安局，斥「它參與了東突厥斯坦（新疆）的集中營」。關注新疆情勢的中國留學生章聞韶（Shawn Zhang）在網上發文，質問2018年《花木蘭》在新疆拍攝時，「多少維族人被關在這些集中營內？」前香港眾志秘書長黃之鋒在Twitter稱，觀眾在看這部電影時「也可能是大規模監禁維吾爾族穆斯林的同謀」。迪士尼暫未回應有關拍攝地點和鳴謝名單爭議。

黃之鋒指觀眾成壓迫維族「同謀」

據傳媒之前的報道，《花木蘭》在中國約20個地方取景，包括甘肅敦煌鳴沙山沙漠、吐魯番以東的吐峪溝等。執導該片的新西蘭導演妮姬卡路（Niki Caro）2017年曾在Instagram上傳一張沙漠風景照，並標籤「亞洲/烏魯木齊」。該片製作團隊曾表示，他們花了數月在新疆勘察拍攝場地。

劉亦菲撐港警 「奶茶聯盟」抵制

《花木蘭》女主角劉亦菲在去年香港反修例運動期間，曾公開表態支持香港警察。黃之鋒上周在Twitter發文，批評劉亦菲公開撐港警暴力行為，呼籲守護人權的人抵制《花木蘭》。連結香港、台灣及泰國3地的民權人士的奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）也加入抵制行動。

（BBC/衛報）